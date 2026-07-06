VAATA OTSE | Portugal ja Hispaania avapoolajal väravani ei jõudnud

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaalist Portugal - Hispaania. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson.

Enne mängu

Portugali jalgpallikoondis alustas turniiri üsna ilmetu 1:1 viigiga Kongo DV vastu. Seejärel tuli vabanemine kohtumises Usbekistaniga, mis võideti suurelt 5:0. Alagrupi viimases voorus piisas Colombia vastu 0:0 viigist.

Kaheksandikfinaalis läks Portugal vastamisi kahe eelmise MM-i medalimeeskonna Horvaatiaga ja võitis dramaatilise kohtumise kaotusseisust ja Goncalo Ramose üleminutite väravast 2:1.

Hispaania koondis alustas sarnaselt Portugalile ebaõnnestunud mänguga. Sel turniiril palju meeldejäävaid hetk pakkunud Roheneemesaarte koondis suutis välja mängida 0:0 viigi. Järgmises voorus sai Hispaania aga jagu Saudi Araabiast 4:0, kusjuures kolm väravat oli löödud juba 24. minutiks.

Viimases alagrupivoorus alistas Hispaania koondis ka Uruguay 1:0 ja liikus edasi 32 tugevama hulka, kus võideti Austriat juba kindlamalt 3:0. Senise turniiri jooksul pole Hispaania koondis lasknud endale lüüa ainsatki väravat.

Hispaania koondise õlule saab asetada ka favoriidikoorma. Portugal on küll täis head kvaliteeti ja väga ohtlik, kuid valitsev Euroopa meister domineeris ka MM-i eelsetes ennustuses. Siiski - kui Hispaania on maailma edetabeli teine, siis Portugal asub samuti kõrgel viiendal kohal.

Viimati olid koondised vastamisi pisut enam kui aasta eest Euroopa Rahvuste liiga finaalis. See mäng läks 2:2 seisult lisaajale ja hiljem penaltiseeriani, kus tulemusega 5:3 jäi peale Portugal.