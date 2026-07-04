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Prantsusmaa peab kaheksandikfinaalis põhipanustajata hakkama saama

Jalgpalli MM
Aurelien Tchouameni
Aurelien Tchouameni Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Prantsusmaa jalgpallikoondis kohtub Põhja-Ameerikas toimuval MM-finaalturniiril kaheksandikfinaalis Paraguayga, kuid peab toime tulema ilma viga saanud Aurelien Tchouamenita.

26-aastane Tchouameni vigastas Paraguay mängu eel reielihast ning jõuline Madridi Reali poolkaitsja peab kaheksandikfinaali vahele jätma. L'Equipe kirjutas laupäeval, et tema asendajaks on eeldatavasti Manu Kone, kes võtab algkoosseisu sisse koha Adrien Rabiot kõrval.

Tchouameni on teinud kaasa Prantsusmaa neljast mängus kolmes, ta jättis vahele alagrupi kohtumise Iraagiga, mille prantslased võitsid 3:0. Prantsusmaa meedias kirjutatakse, et poolkaitsja vajab sellest vigastusest taastumiseks nädalat, mis tähendab, et Prantsusmaa edenemise puhul võiks ta veerandfinaalis mängida.

Kaheksandikfinaalidega tehakse algust laupäeva õhtul, esimesena lähevad vastamisi Kanada ja Maroko. Selle mängu võitja kohtubki veerandfinaalis Prantsusmaa ja Paraguay kohtumise võitjaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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