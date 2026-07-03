Inglismaal pikendati seoses jalgpalliga pubide lahtiolekuaegu

Inglismaa ja Walesi pubid võivad olla ööl vastu esmaspäeva varasemast kauem lahti, et vutihuvilised saaks kaasa elada jalgpalli MM-i kaheksandikfinaalile Inglismaa ja Mehhiko vahel.

Kui tavaolukorras kehtivad riigis öise alkoholimüügi piirangud, siis nüüd tehti kohtumisele erand. Mäng algab kohaliku aja järgi kell üks öösel ning sestap said pubid loa alkoholi serveerida ja olla avatud kuni kella viieni hommikul.

Varasemalt võisid pubid taotleda selleks eriluba, aga seoses valitsuse otsusega vähendatakse sellega tohutus koguses bürokraatiat. Vastavalt seadusele kasutati võimalust litsentsi pikendada seoses "erakordse rahvusvahelise, riikliku või kohaliku tähtsusega" juhtumiga.

"Pubide avatuks jäämine lõpuvileni on hea uudis nii fännidele kui ka pubidele ja erinevatele kohtadele, mis meie kogukondi ühendavad," sõnas peaminister Keir Starmer. "Kogu riik toetab meeskonda. Edasi, Inglismaa!"

Inglismaa ja Mehhiko kohtuvad MM-i kaheksandikfinaalis Mexico Citys ehk turniiri ühe võõrustaja Mehhiko kodustaadionil. Eesti aja järgi algab kohtumine kell kolm öösel.