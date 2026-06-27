Iraani koondislane Ramin Rezaeian VAR-i otsusest: me väärisime võitu

Iraani koondislane Ramin Rezaeian leidis pärast 1:1 viiki Egiptusega, et tema meeskond väärinuks võitu. Lisaajal Iraani löödud võiduvärav tühistati videokohtuniku sekkumise järel napi suluseisu tõttu ning Egiptus pääses viigiga maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaali.

Egiptus läks kohtumist juhtima Mahmoud Saberi väravavaga. Mõni minut hiljem teenis Iraan penalti, kui Mohamed Abdelmonem tegi vea Mehdi Taremi vastu, kuid Egiptuse väravavaht Mostafa Shobeir tõrjus Taremi löögi. Iraan jõudis siiski enne vaheaega viigini, kui Shobeiri tõrje järel saatis 3 minutit hiljem palli võrku Rezaeian.

Mängu otsustavaim hetk saabus lisaajal, kui Shojae Khalilzadeh lõi Iraani arvates võiduvärava. Videokohtunik tuvastas aga napi suluseisu ning tabamus tühistati.

"Ma olen väsinud. Ma ei saa aru, mis toimub. Meil pole õnne. Me väärisime mängu võitmist. Peame lihtsalt Iraani rahva ees vabandust paluma. Nad väärivad rõõmu ja õnne. Me andsime endast parima," ütles Rezaeian pärast kohtumist.

Egiptuse jaoks lisas muret Mohamed Salahi vigastus. Meeskonna kapten vahetati avapoolaja lõpus välja ning peatreener Hossam Hassan sõnas, et just Salah palus end platsilt ära vahetada.

"Teda ja Fatouhi vaatab üle meditsiinimeeskond. Loodame, et mõlemad on järgmiseks mänguks valmis," ütles Hassan.

Viik tähendas, et Egiptus lõpetas alagrupi Belgia järel teisena ning kohtub kaheksandikfinaalis Austraaliaga. Kolme punktiga lõpetanud Iraan säilitab veel lootuse pääseda edasi kaheksa parema kolmanda koha koondise hulka ning võib edasipääsu korral minna vastamisi Šveitsiga.