VAATA OTSE | Kas Norra pääseb esimese Euroopa koondisena 16 hulka?

Täna kell 19.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri kohtumiselt Elevandiluurannik - Norra. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu.

Enne mängu

Elevandiluurannik alustas alagrupiturniiri väärt 1:0 võiduga Ecuadori üle ja asus ka Saksamaa vastu 1:0 juhtima, kuigi lõpuks kaotati kohtumise üleminutite tabamusest 1:2. Viimases voorus vormistati aga 2:0 võiduga Curacao üle alagrupist teisena edasipääs.

Norra koondis alustas turniiri 4:1 võiduga Iraagi üle. Teises voorus näidati, et suudetakse alistada ka Aafrika võistkondi, sest Senegalist saadi jagu 3:2. Seejuures asus Norra 2:0 ja 3:1 juhtima. Viimases voorus oli edasipääs kindel, väljakule mindi suuresti varumeestega ja kaotati Prantsusmaale 1:4.

Kuna Saksamaa ja Holland kaotasid esmaspäeval penaltiseerias, siis on Norral võimalus esimese Euroopa koondisena 16 hulka kvalifitseeruda. Nad on selles paaris ka kerge favoriidi staatuses, kuid ka Elevandiluuranniku võimalusi hinnatakse kõrgelt.

Omavahel pole need kaks koondist kunagi kohtunud ja FIFA edetabelis asutakse kaunis lähestikku: Norra on 31. ja Elevandiluurannik 33. Huvitava faktina võib tuua välja, et mõlemad koondised mängivad MM-finaalturniiri sõelmängudes esimest korda.