TÄNA OTSE | Kas Jaapan suudab MM-il taas Brasiiliat üllatada?

Brasiilia alustas finaalturniiri 1:1 viigiga Maroko vastu, aga võttis seejärel kaks 3:0 võitu, kui esmalt alistati Haiti ja siis Šotimaa. Seitse väravat on jagunenud kahe mehe vahel: Madridi Reali ründaja Vinicius Jr. on kirja saanud neli ning Manchester Unitedi äss Matheus Cunha kolm tabamust.

Daichi Kamada 88. minuti värav päästis Jaapanile finaalturniiri avamängus 2:2 viigi Hollandi vastu, siis võitis neljakordne Aasia meister 4:0 Tuneesiat ja mängis alagrupifaasi lõpetuseks Rootsiga 1:1 viiki.

Kuigi Brasiiliat ja Jaapanit lahutab üle 15 000 kilomeetri, seob neid riike rohkem, kui esmapilgul tunduda võib. Brasiilias - eriti Sao Paulos - elab ligi kaks miljonit Jaapani päritolu inimest ning sambamaa jalgpall mängis Jaapani vutiloo kujunemises suurt rolli.

"Jaapani ja Brasiilia vaheline kohtumine on sügava tähendusega. Aastate jooksul on Brasiilia Jaapani jalgpalli põhjalikult mõjutanud, alustades J-League'i [Jaapani profiliiga] algusest ning Brasiilia mängijate saabumisest," rääkis kohtumise eel Marcus Tulio Tanaka, Brasiilias sündinud endine kaitsja, kes esindas 2010. aasta MM-il Jaapanit.

"Kui esimest korda vahetusõpilasena Jaapanisse saabusin, unistasin päevast, mil Jaapan ja Brasiilia MM-il võrdsetena vastamisi lähevad ning see päev on saabunud varem, kui oskasin oodata. Sellel turniiril on vahe kahe koondise vahel kahanenud väiksemaks kui kunagi varem. Jaapani koondisel on ainulaadne võimalus Brasiiliat MM-i selles faasis võita," lisas Tanaka.

Maailma edetabelis 18. kohal olev Jaapan on kohtumise eel enesekindel, sest oktoobri keskel toimunud kontrollmängus alistati viiekordne maailmameister 0:2 kaotusseisust 3:2. "Paljud inimesed arvavad, et Jaapan ei ole favoriit. Mängime selle mõtteviisiga. Austame oma vastaseid, aga ka eelmisel aastal ei usutud meie võimalustesse. Meil on variant ajalugu teha," kommenteeris Jaapani treener Hajime Moriyasu pühapäeval.

Küll peab Jaapan hakkama saama ilma Takefusa Kubota, mängijata, keda kutsutakse "Jaapani Messiks". Brasiilia peatreener Carlo Ancelotti ütles kohtumise eel, et Jaapan on äärmiselt tugev vastane ning andis mõista, et 1/16-finaali vastasseisus võib Brasiilia ajaloo edukaim väravakütt Neymar rohkem mänguaega teenida.

"Teame, et Jaapan on üks maailma parimaid meeskondi. Austame neid täielikult ja valmistume selleks mänguks, nagu see oleks finaal, sest meie jaoks ongi see finaal. Peame olema vaimselt tugevad ja mängima südamega. Peame olema valmis kõigeks, mis sõelmängudes ees võib oodata, nagu lisaaeg või penaltid. Meeskond on valmis, motiveeritud ja enesekindel," kinnitas Ancelotti.

Esmaspäevase kohtumise võitja läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Elevandiluuranniku ja Norra vahelise mängu võitjaga.