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Raphinha jätab Šotimaa mängu vahele, Neymar võib naasta Brasiilia koosseisu

Jalgpalli MM
Neymar
Neymar Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondis peab kolmapäeval maailmameistrivõistluste alagrupimängu Šotimaaga ründaja Raphinhata, kes vigastas eelmises kohtumises reielihast.

29-aastane Raphinha sai vigastada Brasiilia eelmises kohtumises Haiti vastu, mille lõunaameeriklased võitsid 3:0. Barcelona ääremängija vahetati välja juba avapoolajal.

Samas võib Brasiilia koosseisu naasta Neymar, kes on taastunud säärelihase vigastusest. Peatreener Carlo Ancelotti sõnul on 34-aastane ründaja taas mänguvalmis ning võib vajadusel kaasa teha kogu kohtumise.

"Ta on saadaval ja treenis sel nädalal väga hästi. Ta on heas vormis ning valmis mängima," ütles Ancelotti mängueelsel pressikonverentsil.

Raphinha võimaliku asendaja kohta treener täpseid vihjeid ei andnud. Haiti vastu tuli tema asemel väljakule 19-aastane Bournemouthi ründaja Rayan, kes tegi tänavu oma debüüdi Brasiilia koondises.

Brasiilial on kahe vooru järel neli punkti ning edasipääsuks piisab kohtumises Šotimaaga viigist. C-alagrupi teises mängus lähevad vastamisi Maroko ja Haiti.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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