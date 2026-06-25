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VAATA OTSE | E-alagrupis selgub lõplik paremusjärjestus

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Täna kell 22.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri E-alagrupi viimase vooru kohtumiselt Curacao - Elevandiluurannik. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marti Pähn. Samal ajal toimub ka Saksamaa - Ecuadori kohtumine, mille olulisemad hetked toome lugejateni otseblogi vahendusel.

Enne mängu:

E-alagrupis on praeguseks esikoha ja edasipääsu kindlustanud Saksamaa, kes alistas avavoorus Curacao 7:1 ja sai teises voorus Elevandiluurannikust jagu 2:1.

Saksamaa järel hoiab teist kohta Elevandiluurannik, kellel on ühe kaotuse kõrval kirjas üks võit, kui Ecuadorist oldi avavoorus üle 1:0. Elevandiluurannikule piisab väljalangemismängudele jõudmiseks viimases voorus viigipunktist.

Ecuador ja Curacao mõlemad on hetkel ühe punkti peal. Ecuador peab edasipääsu teenimiseks Saksamaa alistama. Viigi korral ei pruugi Ecuador teenida endale kohta parimate kolmandal kohal lõpetanud meeskondade seas. 

Curacaol on teoreetiline võimalus lõpetada koguni teisel positsioonil, kuid selleks nad vajavad võitu Elevandiluuranniku üle ning lootma, et Ecuador ei alista Saksamaad.

Ööl vastu reedet saab lõplik paremusjärjestus paika veel ka D-alagrupis ja F-alagrupis.

Toimetaja: Henrik Laever

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Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marti Pähn

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