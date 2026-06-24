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VAATA OTSE | Kanada ja Šveits selgitavad B-alagrupi võitja

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli maailmameistrivõistluste B-alagrupi kohtumiselt Šveits - Kanada. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson.

Enne mängu

Kolmapäeval alustatakse alagrupifaasi kolmanda vooruga ja esimesena pannakse asjad paika B-alagrupis, kus teiste seas mängib ka turniiri üks kolmest võõrustajast ehk Kanada.

B-alagrupis pole keegi veel edasipääsu kindlustanud ja keegi pole ka kindlalt konkurentsist langenud, kuid kõige parem väljavaade on siiski kahel telemängu osalisel.

Kanada alustas turniiri 1:1 viigiga Bosnia ja Hertsegoviina vastu, kusjuures suure osa mängust oli Vahtralehemaa koondis tagaajaja rollis. Teises mängus saadi aga suurelt 6:0 jagu eelmise korra võõrustajast Katarist.

Šveitsi turniir on olnud mõnevõrra sarnane. Esimeses mängus tehti 1:1 viik Katariga, aga erinevalt Kanadast oli Šveits ise enamiku mängust juhtimas, kuid üleminutitel lasti vastasel viigistada. Teises mängus Bosnia ja Hertsegoviinaga teeniti aga 4:1 võit, kuigi veel 73. minutil oli seis 0:0.

Kahe vooru järel on Kanadal ja Šveitsil seega neli punkti. Bosnia ja Hertsegoovina ning Katar jätkavad ühe punktiga. Seega piisab Kanadal ja Šveitsil viigistada, et kindlasti kahe esimesena edasi minna. Kaotusest võib samuti piisata, aga siis sõltub juba natuke ka teise mängu tulemusest.

Kui ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel saab Kanada - Šveitsi mängule elada kaasa telepildi vahendusel, siis otseblogi vahendusel hoiame lugejat sündmuste käiguga kursis ka Bosnia ja Hertsegoviina - Katari mängus toimuvaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

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