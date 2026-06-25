ERR MM-il: väikeriik Curacao rõõmustab nii omasid kui teisi

Curacao on ligi 150 000 elanikuga saar, mis jõudis esimest korda ajaloos jalgpalli maailmameistrivõistlustele ning on väikseim riik, kes kunagi MM-ile kvalifitseerunud. "See on nii suur asi, me oleme väike riik ja me võitlesime selle koha eest," rääkis ERR-ile Curacao fänn Adara. "Nüüd oleme siin, me oleme juba võitnud, see on meie jaoks suur saavutus, siin olles oleme me võitjad.

"See on midagi uskumatut, sest me oleme alati kellelegi teisele kaasa elanud. Seega on esimest korda elus võimalik kaasa elada omaenda riigile, omaenda rahvale. See on imeline," lisas Nimrod.

Curacao edu taga peitub huvitav lugu. Tegemist on Madalmaade koosseisu kuuluva autonoomse saarega ning pea kõik koondislastest on sündinud või üles kasvanud Hollandis. Paljud neist on mänginud Hollandi noortekoondistes, kuid on hiljem otsustanud esindada oma vanemate või vanavanemate kodusaart.

Just Hollandi jalgpallisüsteemist sirgunud mängijad on aidanud Curacaol jõuda sinna, kuhu ükski varasem põlvkond ei küündinud: maailmameistrivõistlustele.

Kuid tähelepanu ei ole pälvinud ainult Curacao mängijad. Väikeriigi fännid on MM-il silma jäänud oma tantsude, laulude ja rõõmsa meeleoluga.

Populaarseks on osutunud ka Curacao helekollane võõrsilsärk, mis on saanud kiitust ka moesõpradelt. Mängusärk müüdi vahetult enne turniiri mitmel pool välja ning sellest sai üks MM-i nõutumaid fännikaupu.

"Me oleme väga rõõmsameelsed inimesed, kõik on pidu. Seda on näha ka mängudel, kus on palju hüüdeid ja laulmist. See peegeldab meie olemust," lisas Adara.

Võib julgelt öelda, et Curaçaost on saanud neutraalsete jalgpallisõprade üks lemmikuid. Tegu on meeskonnaga, kes teab, et maailmameistriks tulemine oleks ime, kuid kes naudib iga hetke maailma suurimal jalgpallilaval.