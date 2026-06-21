X!

TÄNA OTSE | Hispaania tahab vältida teist järjestikust libastumist

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri H-alagrupi kohtumiselt Hispaania - Saudi Araabia. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marti Pähn. Sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogis.

Hispaania alustas MM-finaalturniiri ootamatult kahvatult. Valitsev Euroopa meister valdas avavoorus Roheneemesaarte vastu palli üle 70 protsendi mänguajast ning tegi 27 pealelööki, millest seitse läks raamidesse, kuid see ei toonud tulemust ja nii lepiti viigipunktiga.

"Meie olukord ei ole sugugi dramaatiline, kuid homme (pühapäeval - toim.) peame võitma. Meeskonnas ei ole tunda paanikat ega ärevust. Mul veab, et saan juhendada meeskonda, kellel on erakordselt tugev võitlejahing ja võidutahe. Ühte asja siiski ütlen: minu mängijad on ärritunud. Nad on lahinguks valmis, nii et kindlasti näete hoopis teistsugust meeskonda," rääkis Hispaania peatreener Luis de la Fuente laupäevasel pressikonverentsil.

Saudi Araabial on avamängust samuti viigipunkt kirjas, aga erinevalt Hispaaniast suutsid nad palli ühe korra vastase väravasse lüüa. "Oleme väljakutseks valmis. Esimene poolaeg Uruguay vastu oli hea, kuid ma ei jäänud teise poolajaga rahule. Oleme teinud kõvasti tööd selle nimel, et kaitses paremini survele vastu pidada, sest mängime meeskonna vastu, kes tavaliselt valdab palli ja on selles üks maailma parimaid," sõnas Saudi Araabia juhendaja Georgios Donis.

Hispaania ja Saudi Araabia on varem omavahel vastamisi läinud kolmel korral ning kõik mängud lõppesid Euroopa meeskonna võiduga. Sealjuures kohtuti esimest korda 2006. aasta MM-finaalturniiril ja siis võttis Hispaania napi 1:0 võidu.

Ööl vastu esmaspäeva toimub veel kolm kohtumist: kell 22 alustavad lahingut Belgia - Iraan (G-alagrupp), kell 1 kohtuvad Uruguay - Roheneemesaared (H-alagrupp) ning kell 4 pannakse pall mängu Uus-Meremaa - Egiptuse vastasseisus (G-alagrupp).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

MM-i tänased mängud
18.50
ETV2
H-alagrupp
Hispaania – Saudi Araabia
Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marti Pähn

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:35

TÄNA OTSE | Hispaania tahab vältida teist järjestikust libastumist

11:31

Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

10:48

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

08:59

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

01:16

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

20.06

Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse Uuendatud

20.06

Ancelotti: Neymar peaks Šotimaa mänguks valmis olema

20.06

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

20.06

Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga Uuendatud

20.06

VIDEO | Kohtuniku kramp peatas USA - Austraalia mängu

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

12:12

Eesti epeenaiskond alistas EM-i avamatšis Rumeenia

11:35

TÄNA OTSE | Hispaania tahab vältida teist järjestikust libastumist

11:31

Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

10:48

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

10:13

Rio olümpiavõitja naasis viieaastase keelu alt soliidse ajaga

09:38

Ümber Saadjärve jooksu võit läks Itaaliasse

08:59

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

08:43

Clark liigub jõudsalt teise USA lahtiste võidu suunas

08:05

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

01:16

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo