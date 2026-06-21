TÄNA OTSE | Hispaania tahab vältida teist järjestikust libastumist

Täna kell 18.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli MM-finaalturniiri H-alagrupi kohtumiselt Hispaania - Saudi Araabia. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marti Pähn. Sündmuste käiku saab jälgida ka ERR-i spordiportaali otseblogis.

Hispaania alustas MM-finaalturniiri ootamatult kahvatult. Valitsev Euroopa meister valdas avavoorus Roheneemesaarte vastu palli üle 70 protsendi mänguajast ning tegi 27 pealelööki, millest seitse läks raamidesse, kuid see ei toonud tulemust ja nii lepiti viigipunktiga.

"Meie olukord ei ole sugugi dramaatiline, kuid homme (pühapäeval - toim.) peame võitma. Meeskonnas ei ole tunda paanikat ega ärevust. Mul veab, et saan juhendada meeskonda, kellel on erakordselt tugev võitlejahing ja võidutahe. Ühte asja siiski ütlen: minu mängijad on ärritunud. Nad on lahinguks valmis, nii et kindlasti näete hoopis teistsugust meeskonda," rääkis Hispaania peatreener Luis de la Fuente laupäevasel pressikonverentsil.

Saudi Araabial on avamängust samuti viigipunkt kirjas, aga erinevalt Hispaaniast suutsid nad palli ühe korra vastase väravasse lüüa. "Oleme väljakutseks valmis. Esimene poolaeg Uruguay vastu oli hea, kuid ma ei jäänud teise poolajaga rahule. Oleme teinud kõvasti tööd selle nimel, et kaitses paremini survele vastu pidada, sest mängime meeskonna vastu, kes tavaliselt valdab palli ja on selles üks maailma parimaid," sõnas Saudi Araabia juhendaja Georgios Donis.

Hispaania ja Saudi Araabia on varem omavahel vastamisi läinud kolmel korral ning kõik mängud lõppesid Euroopa meeskonna võiduga. Sealjuures kohtuti esimest korda 2006. aasta MM-finaalturniiril ja siis võttis Hispaania napi 1:0 võidu.

Ööl vastu esmaspäeva toimub veel kolm kohtumist: kell 22 alustavad lahingut Belgia - Iraan (G-alagrupp), kell 1 kohtuvad Uruguay - Roheneemesaared (H-alagrupp) ning kell 4 pannakse pall mängu Uus-Meremaa - Egiptuse vastasseisus (G-alagrupp).