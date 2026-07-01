Elevandiluuranniku peatreener: võib-olla jäi meil puudu küpsusest

Norra kindlustas pääsu kaheksandikfinaali tänu Erling Haalandi 86. minuti väravale.

"Raske on kaotada, eriti mängu viimastel minutitel. Minu mängijad võitlesid esimesest minutist kuni viimaseni," ütles Fae pärast kohtumist.

Treeneri hinnangul andis turniir tema meeskonnale väärtusliku kogemuse, kuid otsustavatel hetkedel jäi puudu küpsusest.

"Paljude mängijate jaoks olid need esimesed maailmameistrivõistlused ja võib-olla jäi meil puudu küpsusest," sõnas ta.

Fae lisas, et pärast Diallo viigiväravat oleks meeskond pidanud mängima ettevaatlikumalt ja keskenduma eelkõige kaitsele.

"Tahtsime kiiresti lüüa ka teise värava, kuid see avas vastastele ruumi. Sellise meeskonna vastu tuleb olla pragmaatiline, sest nad kasutavad ära iga väiksemagi eksimuse," ütles ta.

Elevandiluurannik tegi tänavusel MM-finaalturniiril ajalugu, jõudes esimest korda väljalangemisringi. Alagrupis lõpetati Saksamaa järel teisena, edestades Ecuadori ja Curacaod. Ühtlasi oli see nende esimene MM-finaalturniir pärast 2014. aastat.