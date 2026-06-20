TÄNA OTSE | Avamängus viis väravat löönud Rootsi kohtub Hollandiga

Jalgpalli MM-finaalturniiril kohtuvad laupäeval F-alagrupi mängus tugevad Euroopa koondised Holland ja Rootsi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 19.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson.

Rootsi jaoks algas turniir kuus päeva tagasi Monterreys veenva 5:1 võiduga Tuneesia üle, mis maksis Aafrika koondise peatreenerile Sabri Lamouchile ühtlasi töökoha. Kaks väravat lõi Yasin Ayari, ühe tabamuse lisasid Mattias Svanberg, Alexander Isak ja Viktor Gyökeres.

F-alagrupi avavooru teises mängus läksid Holland ja Jaapan vaheajale väravateta, teisel poolajal viisid Virgil van Dijk ja Crysencio Summerville hollandlased kaks korda juhtima, aga Jaapanil oli mõlemale väravale vastus ja nii lõppes kohtumine 2:2 viigiga. Kuigi paljud peavad Jaapanit sel turniiril võimalikuks nn mustaks hobuseks, on Holland kindlasti pettunud, et neil ei õnnestunud avamängust kolme punktiga lahkuda.

Et avavoor pakkus selles grupis tempokat mängu ja palju väravaid, on lootust, et ka laupäevane kohtumine vastab ootustele. "Oleme teadlikud, kui palju kvaliteeti meil rünnakul on, aga meil peab olema tasakaalus meeskond, mis lubab neil olla nemad ise ja jalgpallinautida," rääkis Rootsi koondise peatreener Graham Potter reedesel pressikonverentsil Inglismaa kõrgliiga tippründajatest Isakist ja Gyökeresist.

"Ma ei tea, kas nad on MM-i parim ründeliin, sest ma pole teiste mänge veel piisavalt näinud. Aga nad on meie jaoks parimad. Oleme nendega väga rahul: nad võivad väravaid lüüa kõigile koondistele. Me pole neid saanud kuigi paljudes mängudes koos väljakul näha, aga loodetavasti see muutub siin," lisas Potter.

Hollandi koondise peatreener Ronald Koeman sai avamängu järel kodumaal kriitikat, sest tegi pärast meeskonna teist väravat kaitsva suunitlusega vahetusi ja see maksis hollandlastele lõpuks kätte. Pressikonverentsil tunnistas viga ka Koeman ise.

"Vahetuste mõju ei olnud positiivne ja mõistagi võtan selle eest vastutuse. Võtan minu pihta suunatud kriitika omaks," kommenteeris kolm ja pool aastat koondist juhendanud Koeman. "Langetasin sellised otsused pärast oma taustajõududega rääkimist. Tegin selgeks, mida tahtsin muuta: oleksime pidanud kõrgemalt pressima, aga me ei suutnud seda."

Veidi hiljem toimuv Jaapani ja Tuneesia vaheline kohtumine on aga MM-finaalturniiride ajaloo 1000. mänguks.