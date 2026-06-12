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Jaapani kapten Endo jääb MM-ist eemale ja lõpetab koondisekarjääri

Jalgpalli MM
Wataru Endo
Wataru Endo Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jaapani jalgpallikoondis sai vahetult enne maailmameistrivõistluste algust valusa tagasilöögi, kui teatati, et kapten Wataru Endo jääb vigastuse tõttu koondisest välja. 33-aastane Liverpooli poolkaitsja teatas ühtlasi, et lõpetab pärast MM-i rahvusvahelise karjääri ning elab edaspidi koondisele kaasa fännina.

33-aastane Liverpooli poolkaitsja on jalavigastusega maadelnud juba veebruarist saadik. Kuigi talle tehti operatsioon ning ta valmistus mitu kuud koondisesse naasmise nimel, otsustas Jaapani koondis tema tervisega mitte riskida. Endo asemel kutsuti MM-koondisse Shuto Machino, kes mängib Saksamaa klubis Borussia Mönchengladbach.

"Pärast vigastust olen teinud kõik endast oleneva, seega pole mul mingit kahetsust. Loomulikult olen pettunud, et ei saa MM-il osaleda, kuid samas olen uhke selle üle, kuidas meeskond pärast Katari MM-i arenenud on," kirjutas Endo sotsiaalmeedias.

Poolkaitsja usub, et Jaapani koondis võib Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel korda saata midagi erilist.

"Praegune meeskond on tõeliselt suurepärane. Usun, et nad suudavad ületada kõik raskused ja pakkuda elamust, mida me pole varem näinud. Selle hooajaga lõpetan ma koondisekarjääri ning jään Jaapani koondisele kaasa elama fännina," sõnas ta.

Endo debüteeris Jaapani koondises kümme aastat tagasi ning kogus selle aja jooksul 73 maavõistlust ja neli väravat. Pärast 2022. aasta MM-i Kataris sai temast koondise kapten.

Jaapan alustab oma kaheksandat MM-finaalturniiri F-alagrupis, kus kohtutakse Hollandi, Tuneesia ja Rootsiga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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