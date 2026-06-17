X!

TÄNA OTSE | Finaalturniiri alustab taas Ronaldoga tugevdatud Portugal

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Täna kell 19.50 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Houstonist jalgpalli MM-finaalturniiri K-alagrupi kohtumiselt Portugal - Kongo DV. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marko Pärnpuu.

Portugali koondist peetakse sel finaalturniiril üheks tugevamaks nende seast, kes ei ole kunagi varem maailmameistriks tulnud. Kümne aasta eest Euroopa parimaks kroonitud meeskond on kahel korral jõudnud nelja parema hulka: 1966. aastal Inglismaal võideti pronks ja 40 aastat hiljem Saksamaal teeniti neljas koht.

Eelmisel korral Kataris veerandfinaali pidama jäänud, FIFA tabelis viiendat kohta hoidev Portugali koondis võitis valiksarjas oma grupi Iirimaa, Ungari ja Armeenia ees. Kuue mänguga löödi 20 väravat ning teeniti neli võitu, üks viik ja üks kaotus.

Pärast mullu novembris 0:2 võõrsilkaotust Iirimaalt lõpetati valiksari aga kodus ülisuure 9:1 võiduga Armeenia üle. Märtsikuistes sõprusmängudes viigistati Mehhikoga 0:0 ja alistati USA 2:0. Vahetult enne finaalturniiri saadi veel kaks 2:1 võitu Tšiili ja Nigeeria üle.

Kindlasti saab finaalturniiril erilist tähelepanu Cristiano Ronaldo. Kui tema "vana sõber" Lionel Messi alustas kübaratrikiga, siis kindlasti oodatakse tegusid ka viimasel ajal Saudi Araabias mängivalt 41-aastaselt legendilt. Ta on ainus mängija, kes skoorinud viiel erineval finaalturniiril ja võib seega Põhja-Ameerikas seda seeriat pikendada.

Kongo DV riik ja koondis on üsna tormilise ajalooga. Finaalturniiril on Sairi nime all korra osaletud – 1974. aastal kaotati kõik kolm alagrupikohtumist koondskooriga 0:14. Sel sajandil on tegemist aga tugeva Aafrika koondisega, kes küll finaalturniirile pole seni pääsenud, kuigi viimasest kuuest Aafrika Rahvuste karikaturniirist kahel on jõutud poolfinaali.

MM-finaalturniirile jõuti sõelmängude abil, kus alistati kaks ajalooliselt edukat koondist: kõigepealt Kamerun 1:0 ja seejärel finaalis 1:1 lõppenud lisaaja järel penaltiseeria abil ka Nigeeria. Kontinentidevahelises otsustavas kohtumises alistati lisaaja abil ka Jamaica 1:0.

Juunikuistes kontrollkohtumistes aga maailma edetabelis 46. kohta hoidev Kongo võidurõõmu tunda ei saanud: Belgia pinnal viigistati Taaniga 0:0 ja Prantsusmaal toimunud mängus tuli tunnistada Tšiili 2:1 paremust.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

MM-i tänased mängud
19.50
ETV2
K-alagrupp
Portugal – Kongo
Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marko Pärnpuu

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:03

TÄNA OTSE | Finaalturniiri alustab taas Ronaldoga tugevdatud Portugal

09:09

Maagilise Messi esimene kübaratrikk tõstis ta Klosega ühele pulgale Uuendatud

06:50

Haaland lõi MM-debüüdil kaks väravat ja Norra alistas Iraagi

00:38

VIDEO | Prantsusmaa ja Senegal vahetasid mängu lõpus iluväravaid

00:04

Mbappe lõi kaks väravat ja Prantsusmaa sai MM-i avamängus kindla võidu Uuendatud

16.06

Poom: oskasin aimata, et Roheneemesaared suudavad Hispaaniale vastu hakata

16.06

Inglismaa kaitsja jaoks sai MM-turniir tõenäoliselt läbi

16.06

Problemaatilise žesti teinud kohtunik pääses karistusest

16.06

Tuneesia palkas olukorda päästma teeneka prantslase

16.06

Paar Belgia mängijat võivad turniiri lõpufaasis meeskonna juurest lahkuda

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

12:39

Jefimova läheb USA-s püüdma hooaja parimaid aegu

12:09

Mätik jõudis noorte Giro d'Italia etapil esikümne lähedale

11:36

Euroopa meister: mul on võib olla jäänud kaks kuni kolm aastat elada

11:03

TÄNA OTSE | Finaalturniiri alustab taas Ronaldoga tugevdatud Portugal

10:55

Eesti naiskond kohtub Billie Jean King Cupil Andorra ja Luksemburgiga

10:23

Ruben Amorimist sai AC Milani peatreener

09:46

Rahvusvaheline kergejõustikuliit soovib toetada rasedaid sportlasi

09:09

Maagilise Messi esimene kübaratrikk tõstis ta Klosega ühele pulgale Uuendatud

09:07

Sinjavski endine klubi sattus korruptsiooniskandaali

08:21

Tortorella ei jätka Vegas Golden Knightsi peatreenerina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo