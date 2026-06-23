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MM-ilt poja sünnile läinud Doku sai terava kriitika osaliseks

Jalgpalli MM
Jeremy Doku koondise treeningul
Jeremy Doku koondise treeningul Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Belgia jalgpallikoondislane Jeremy Doku sattus kriitikatule alla pärast seda, kui lendas MM-i ajal Londonisse, et viibida oma esimese lapse sünni juures. Hiljem vabandas Prantsuse spordiväljaanne L'Equipe oma saatejuhi väljaütlemiste pärast.

Belgia jalgpalliliidu teatel sündis Doku ja tema elukaaslase Shireeni perre esmaspäeval poeg Praise. Koondise arst Brahim Hacene sõnas, et mängija sai enne Belgia viimast kohtumist teate, et sünnitus on peagi algamas. Kuna Doku oli eelnevatel päevadel saanud vajalikku ravi, lubasid arstid tal ilma terviseriskita reisida. Haiguse tõttu puudus Doku ka Belgia ja Iraani mängus. Peatreener Rudi Garcia ütles enne kohtumist, et ääremängija ei olnud meditsiiniliselt mänguvalmis. Teisipäeva õhtuks peaks ta taas Seattle'is koondisega liituma.

Kõige enam tähelepanu pälvisid Prantsuse spordikanali L'Equipe saatejuhi France Pierroni kommentaarid. Ta nimetas Doku otsust nüüdseks kustutatud sotsiaalmeediapostituses "vastikuks", leides, et sajad jalgpallurid sooviksid tema asemel MM-il mängida ning isa roll sünnituse juures on vähetähtis. Sarnaseid seisukohti väljendas ta ka tele-eetris.

Kommentaarid tekitasid laialdast pahameelt ning L'Equipe rõhutas avalduses, et saatejuhi sõnavõtt ei peegelda väljaande väärtusi. Ka Pierron vabandas hiljem, öeldes, et tegemist oli tema isikliku arvamusega ning tunnistas, et tema sõnad võisid inimesi haavata.

Doku oli juba enne turniiri öelnud, et soovib kindlasti oma esimese lapse sünni juures viibida. "Keegi ei taha oma esimese lapse sündi maha magada," sõnas ta, lisades, et Belgia jalgpalliliit toetab mängijate perega seotud otsuseid.

Pierroni kommentaare kritiseerisid mitmed sporditegelased, nende seas ka Inglismaa koondislane Ollie Watkins, kelle sõnul on esimese lapse sünd kordumatu hetk, ning endine Prantsusmaa olümpiavõitjast poksija Brahim Asloum, kes rõhutas, et maailmameistrivõistlused saavad läbi, kuid lapse sünd on kogu eluks.

Belgia on seni viigistanud mõlemad oma MM-i alagrupikohtumised ning kohtub viimases G-alagrupi mängus reedel Uus-Meremaaga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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