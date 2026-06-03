Hispaania tühistas Kongo DV kontrollmängu Ebola puhangu tõttu

Linnapea Juan Franco teatas, et otsus sündis ettevaatusabinõuna pärast Kongo DV tervise olukorra hindamist. Tema sõnul ei andnud korraldajate esitatud dokumendid piisavat kindlust, et võimalik terviserisk on täielikult välistatud.

Kongo Jalgpalliliit rõhutas, et meeskond järgib kõiki rahvusvahelisi tervise- ja ohutusnõudeid ning enamik mängijaid ja koondise personali viibib juba pikemat aega Euroopas. MM-finaalturniiriks valmistuv koondis on viimastel nädalatel treeninud Belgias.

Kongo peatreener Sebastien Desabre avaldas lootust, et olukorrale leitakse lahendus ning kohtumine saab siiski toimuda kas samas või mõnes teises Hispaania linnas.

Kongo DV valmistub ajalooliseks MM-i finaalturniiriks, kuhu riik jõudis esmakordselt enam kui poole sajandi pikkust pausi. Enne turniiri algust soovib meeskond pidada veel ühe tugeva kontrollmängu, kuid praegu on Tšiiliga kohtumise saatus lahtine.