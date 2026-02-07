X!

Norralanna napsas normaalmäel Prevci eest kuldmedali

OM2026
Anna Odine Ström (keskel).
Anna Odine Ström (keskel). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
OM2026

Milano Cortina taliolümpiamängudel võitis naiste suusahüpetes normaalmäel kuldmedali norralanna Anna Odine Ström, kes jättis oma seljataha tänavu MK-sarja valitsenud sloveenlanna Nika Prevci.

27-aastane Ström on sel hooajal MK-sarjas vaid ühe võistluse võitnud, kuid Predazzo normaalmäel näitas ta kõrget taset algusest lõpuni. Esimeses voorus hüppas Ström 100 meetrit ja kogus 136,9 punkti, millega teenis esikoha. Teises voorus sooritas norralanna 101-meetrise õhulennu, mis oli väärt 130,4 punkti.

Strömist seitse aastat noorem Nika Prevc on käimasoleval hooajal teeninud lausa 13 võitu. Predazzos sai ta esimeses voorus kirja 98 meetrit ja 135,9 punkti ning teises voorus 99,5 meetrit ja 130,3 punkti. Kokkuvõttes kogus Ström 267,3 ja Prevc 266,2 punkti ehk kahte parimat jäi lahutama vaid 1,1 silma.

"Uskumatu! Ma ei suuda uskuda, et see juhtus. Ma ei ole veel pilvedest alla tulnud," ütles Störm NRK-le. "Minu vanemad on mulle kogu hooaja rääkinud, et kui olümpiale tuleme, siis pean hästi esinema. Nii et olen juba mõnda aega päris kõvasti tööd teinud. Uskumatu, et nad on siin ja ma saingi sellega hakkama."

Pronksmedalile tuli jaapanlanna Nozomo Maruyama, kes kogus kahe hüppega 261,8 punkti. Üle 250 punkti said veel austerlanna Lisa Eder (257,3) ja norralanna Eirin Maria Kvandal (254,9).

Toimetaja: Henrik Laever

