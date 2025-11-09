X!

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

TV10 Olümpiastarti
Foto: Kuvatõmmis
TV10 Olümpiastarti

Koolinoorte võistlusarja TV 10 Olümpiastarti uue hooaja maakondlike eelvõistluste parimad pälvivad uuendusena spetsiaalse sarja medali.

Algav hooaeg on koolinoorte TV 10 Olümpiastarti sarjas 55. Noorte ja treenerite soovil saavad piirkondlike eelvõistluste parimad lisaks diplomile ja tumesinisele sarja särgile uuendusena spetsiaalse TV 10 medali. Kõikidel aladel jagatakse välja kuld-, hõbe- ja pronksmedalid.

"Oleme erinevaid küsitlusi ja kaardistusi teinud, et mida veel võiks noored, kes niivõrd väärikast võistlusest osa võtavad, soovida. Ja medal on see kõigi ühine soov, et oleks midagi ilusat ja jäävat," sõnas kergejõustikuliidu president Madis Kallas. "Mul on väga hea meel, et on kolm sellist kihvti medalit, mis iseloomustavad 55 aastat kui ka laiemalt suure väärikusega võistlust."

Kui mõnes maakonnas ei mahu noored eelvõistlustel halli ära, siis on ka neid, kus järjepidevus katkenud. "Kui me nüüd hiljuti valisime uue juhatuse kergejõustikuliidule, siis üks fookusteema on, et neid valgeid laike Eestis, kus kergejõustiku harrastus on tagasihoidlik või sootuks treeningute näol puudub, oleks üha vähem. Kuidagi utsitada siis just maakondi, mis on Tallinnast kaugel, et seal seda pisikut taas üles leida, Need medalid võiks olla heaks stardipaiguks regionaalse kergejõustiku arengusuunal," arvab Kallas.

TV 10 Olümpiastarti sarja uued medalid

Valga Põhikool sai viimati koolide arvestuses TV 10 sarjas kolmanda koha ja treener Riho Meri eestvedamisel toimub 55. hooaja finaal 10.-11. juunini just Valga staadionil. "See on eelkõige suur au Valgale, kuna staadion ka tähistab oma 70, sünnipäeva," tõdes Meri. "Et finaal just Valgas toimub on kiitus kergejõustikuliidule ja ma arvan, et saame selle läbi viimisega ka hästi hakkama."

Varasemalt on TV 10 sarja finaal olnud Valgas vaid 1998. aastal, kui sealne staadion sai täitsa uue kuue ja ühena võitjatest säras Ksenija Balta. "See hooaeg ilmselt ongi see aeg, kus Valga peab jälle ennast pildile saama. Augustis renoveeriti staadion, uued tähised ja kõik muu sai täitsa uuele tasemele. Ju oli aja märk, et see võistlus peaks Valka tulema."

TV 10 olümpiastarti sarja piirkondlikud eelvõistlused lähevad lahti novembri lõpust, kui maakonnad ja linnad saavad välja sõeluda noored, kes pääsevad uue hooaja avaetapile, mis toimub 6. detsembril Võrus. Koolivõistkondade registreerimine on juba alanud. Mida teha, kui kergejõustikualast infot koolis napib?

"Meie soovitus on see, et võtke ühendust piirkondliku kergejõustikuklubiga või miks mitte otse ka kergejõustikuliiduga," tõi Kallas välja. "Et mitte ühelgi lapsel üheski piirkonnas ei jääks sellepärast võistlemata, et ta kool näiteks ei ole nii sina peal kergejõustikuga. Julgustame! Me ei pruugi ise kõiki üles leida neid koole ja tublisid noori, Leiame ühise kohtakti kas läbi kohaliku omavalitsuse, klubi, alaliidu, et ükski laps ei vaataks telekast pisarsilmi, et oleks tahtnud osaleda ja võib-olla on väga potensiaalikas tulevane olümpiavõistleja."

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tv10 uudised

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

27.10

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

08.07

Gedly Tugi meenutas kooliaega: pöia tugevdamiseks läksime rahvatantsutrenni

25.06

TV 10: Emma Jürisoo sättis end Lusti, Millendi ja Pihela vahele

25.06

TV 10: Üheksavõistluse võitnud Tomasson püstitas taas kettaheiterekordi

24.06

TV 10: Ukraina tüdruk võitis nooremate mitmevõistluse

23.06

TV 10: Reaalkooli poiss ületas kõvas vihmas peetud finaalis isa tulemuse

23.06

TV 10: Magnus Kirt proovis treenerina kätt mitmevõistluse finaalis

23.06

TV 10: Ratsutamine on Ruilas õppekavas, aga põnevad olud toovad tulemusi mujalgi

23.06

TV 10: Edukas Parksepa Keskkool tähistab juubelit uue staadioniga

sport.err.ee värsked uudised

09.11

ETV spordisaade, 9. november

09.11

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

09.11

Sappinen: peame uskuma, et meil on võimalik taas eurosarja pääseda

09.11

Ciorana TT viis Rosenbergi takistussõidu sisemeistriks

09.11

Teise järjestikuse etapi võitnud Norris suurendas edu 24 punktile

09.11

Haaland eksis penaltil, aga City lõi Liverpoolile ikka kolm väravat

09.11

Nõmme United võitis esiliiga punktirekordiga

09.11

Tugevalt alustanud Tartu alistas Balti liigas Võru, liidrina jätkab Pärnu

09.11

Saalijalgpallikoondis jäi Gruusiale kindlalt alla

09.11

ATP finaalturniir algas Alcarazi võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo