Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

Algav hooaeg on koolinoorte TV 10 Olümpiastarti sarjas 55. Noorte ja treenerite soovil saavad piirkondlike eelvõistluste parimad lisaks diplomile ja tumesinisele sarja särgile uuendusena spetsiaalse TV 10 medali. Kõikidel aladel jagatakse välja kuld-, hõbe- ja pronksmedalid.

"Oleme erinevaid küsitlusi ja kaardistusi teinud, et mida veel võiks noored, kes niivõrd väärikast võistlusest osa võtavad, soovida. Ja medal on see kõigi ühine soov, et oleks midagi ilusat ja jäävat," sõnas kergejõustikuliidu president Madis Kallas. "Mul on väga hea meel, et on kolm sellist kihvti medalit, mis iseloomustavad 55 aastat kui ka laiemalt suure väärikusega võistlust."

Kui mõnes maakonnas ei mahu noored eelvõistlustel halli ära, siis on ka neid, kus järjepidevus katkenud. "Kui me nüüd hiljuti valisime uue juhatuse kergejõustikuliidule, siis üks fookusteema on, et neid valgeid laike Eestis, kus kergejõustiku harrastus on tagasihoidlik või sootuks treeningute näol puudub, oleks üha vähem. Kuidagi utsitada siis just maakondi, mis on Tallinnast kaugel, et seal seda pisikut taas üles leida, Need medalid võiks olla heaks stardipaiguks regionaalse kergejõustiku arengusuunal," arvab Kallas.

Valga Põhikool sai viimati koolide arvestuses TV 10 sarjas kolmanda koha ja treener Riho Meri eestvedamisel toimub 55. hooaja finaal 10.-11. juunini just Valga staadionil. "See on eelkõige suur au Valgale, kuna staadion ka tähistab oma 70, sünnipäeva," tõdes Meri. "Et finaal just Valgas toimub on kiitus kergejõustikuliidule ja ma arvan, et saame selle läbi viimisega ka hästi hakkama."

Varasemalt on TV 10 sarja finaal olnud Valgas vaid 1998. aastal, kui sealne staadion sai täitsa uue kuue ja ühena võitjatest säras Ksenija Balta. "See hooaeg ilmselt ongi see aeg, kus Valga peab jälle ennast pildile saama. Augustis renoveeriti staadion, uued tähised ja kõik muu sai täitsa uuele tasemele. Ju oli aja märk, et see võistlus peaks Valka tulema."

TV 10 olümpiastarti sarja piirkondlikud eelvõistlused lähevad lahti novembri lõpust, kui maakonnad ja linnad saavad välja sõeluda noored, kes pääsevad uue hooaja avaetapile, mis toimub 6. detsembril Võrus. Koolivõistkondade registreerimine on juba alanud. Mida teha, kui kergejõustikualast infot koolis napib?

"Meie soovitus on see, et võtke ühendust piirkondliku kergejõustikuklubiga või miks mitte otse ka kergejõustikuliiduga," tõi Kallas välja. "Et mitte ühelgi lapsel üheski piirkonnas ei jääks sellepärast võistlemata, et ta kool näiteks ei ole nii sina peal kergejõustikuga. Julgustame! Me ei pruugi ise kõiki üles leida neid koole ja tublisid noori, Leiame ühise kohtakti kas läbi kohaliku omavalitsuse, klubi, alaliidu, et ükski laps ei vaataks telekast pisarsilmi, et oleks tahtnud osaleda ja võib-olla on väga potensiaalikas tulevane olümpiavõistleja."