TV 10: Tartus hüppasid kõige paremini Tsatsurina ja Hinsberg

Palju emotsioone pakkunud vanema vanusegrupi tüdrukute kõrgushüppes käis Tartus latiga oma võimeid võrdlemas 65 võistlejat.

Alavõidu saavutas 13-aastane Arina Tsatsurina (Lasnamäe Vene Gümnaasium; 1.64, teine oli Meribel Tiits (Rocca al Mare Kool; 1.61) ja kolmas Norah Rosenstein (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium; 1.61).

Sarja rekord kuulub sel alal Liisa-Maria Lustile, kes 2018. aasta mitmevõistluse finaali käigus ületas Pärnus kõrguse 1.80. Edetabelis teisel kohal on tulemusega 1.73 (2019) Karmen Bruus ja viiendat kohta jagab 1.68 ületamisega (2018) Elisabeth Pihela. Tartu etapil võidu teeninud Tsatsurina tõusis 21. kohale.

Põneva ja pingelise vanema vanusegrupi tüdrukute kaugushüppe võitis 13-aastane Kaisa Hinsberg. Ta teenis TV 10 Olümpiastarti sarjas vabariiklikul etapil esimese alavõidu tänu just finaali viimasel katsel sooritatud hüppele, millega viis isikliku rekordi viie meetri ja 32 sentimeetri peale. Tartus toetasid teda isa ja õde. Jüri Koolis õppiv Kaisa tegeleb edukalt ka võrkpalliga. Ta näitas väga head närvi, sest pääses kvalifikatsioonist edasi pärast kahte üleastutut hüpet.

"Algus oli raskem, ikkagi kaks korda läks käest ära, aga edasi nagu läks päris-päris hästi," lausus Hinsberg võistluse kohta.

Treeneri asemel aitas teda õde Hanna, kes on ühtlasi ERR-i sporditoimetuse kaastöötaja. "Temast oli ikka väga palju kasu. Ta ikka aitab, et mitu pöida tagasi võtta, et oleks ikka täpselt paku peal. Tema on minu õnn. Igal pool, kus ta on kaasas, läheb minul kohe paremini," rõõmustas noorem õde.

Siis peab edaspidigi kaasa tulema? "Jah igale pool peab kaasa olema."

Mida arvab võitja ideest, mille kohaselt kaotatakse kaugushüppes pakk? "Ma arvan, et see on hea idee, aga samas kuna mul on endal see paku tabamine päris hea, siis minu enda kasuks oleks, kui nad ikka jätaks selle, aga hakkama saaks ikkagi."

Kaisa edestas napi kahe sentimeetriga Luise Remmelit Tartu Veeriku koolist, kes oli selle hooaja eelnevatel etappidel võitnud teivashüppe ja kuulitõuke. Luise treening- ja koolikaaslane Maribel Mäesepp sai viie meetri ja 28 sentimeetriga kolmanda koha. Ägedas võistluses mahtus esikolmik vaid nelja sentimeetri sisse. Viie meetri piiri ületasid viis esimest.

Sarja rekord kuulub sel alal Grete Šadeikole, kes 2017. aasta mitmevõistluse finaalis hüppas kaugust lausa viis meetrit ja 75 sentimeetrit. Teisel kohal on edetabelis Anu Kaljurand ja seda samuti selles vanuses võimsa 5.71-ga (1983). Kolmandal kohal on 5.63-ga (2018) Liisa-Maria Lusti. Tartus alavõidu teeninud Kaisa Hinsberg tõusis sarja kõigi aegade edetabelis jagama 21. kohta. Ksenija Balta selles vanuses sarjas auhindu võites viie meetri piiri ei ületanud.