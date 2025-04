Tallinnas kogunesid TV10 Olümpiastarti võistlussarja vedurid

Kogu maailmas ainulaadne koolinoorte võistlussari TV 10 Olümpiastarti on üle poole sajandi vastu pidanud tänu erakordsetele inimestele. Hunt kriimsilma kombel tegutsevad õpetajad ja treenerid on suuresti ka piirkondlikke etappide korraldajad, kel veab saab tõhusat abi ja tuge maakonna spordiliidult.

Üks osa sarja vedureid kogunes Tallinnas Kergejõustikuliidus ühise laua taha, et koos kolleegide saadetud ülevaadetega kaardistada üldine seis. Plusse on palju, kuid üksjagu ka takistusi.

Väikestes kohtades piirab noorte võimalusi võistlemiseks ja treenimiseks õhuke või olematu bussiliiklus. Nädalavahetusel sõidab koolinoortega võistlema vaid ülientusiastlik õpetaja. Kasvavad spordibaaside rendihinnad. Kui Harjumaa ja Pärnumaa TV 10 etapil ei mahu osalejad spordihalli, siis Ida-Virumaal jääb suur osa noori vahva kogemuseta.

Lääne-Virumaa etappide korraldaja Jaak Vettik on TV 10 sarjaga olnud seotud juba 48 aastat. Ta ütles maakondade seisu üldistuseks, et seal kus on huvi ja juhendajaid, on järjepidevalt stardis ka palju noori.

"Meie maakonnas on ta olnud aastakümneid ühtlaselt ja me oleme pidanud seda võistlust väga tähtsaks ja loonud siis ka kõikidele koolidele sellised võimalused kaasa osalemaks," märkis Vettik.

Mis nippidega hoida ja juurde tuua õpetajaid, treenereid, korraldajaid, kes tahavad noorte innustamisega tegeleda? Ümarlaual esile kerkinud küsimused aitavad parema ettevalmistusega minna sügisel vastu sarja 55. hooajale.

TV 10 Olümpiastarti sarja käesolev hooaeg kulmineerub juunis Karksi-Nuias toimuva mitmevõistluse finaaliga.