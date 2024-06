Harry Kane kaitses kriitika alla sattunud peatreenerit

Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Gareth Southgate on kohalikus meedias sattunud kriitikute turmtule alla. Koondise kapten Harry Kane usub, et Southgate on siiski selle töö jaoks õige mees.

Inglismaa tuli EM-finaalturniirile ühe suurima tiitlisoosikuna, kuid turniiri kaks esimest mängu olid kõike muud kui paljulubavad. Avamängus saadi läbi raskuste jagu Serbiast, seejärel lepiti Taani vastu 1:1 viigiga.

Inglismaa meedias väidavad kriitikud, et Southgate ei suuda oma mängijatest parimat välja pigistada. Samuti pole meeltmööda meeskonna kompav mängustiil. Näiteks ütles Inglismaa legendaarne ründaja Alan Shearer pärast viiki Taaniga, et Southgate'i ettevaatlik lähenemine tekitab mängijates segadust.

"Nad näivad mulle segaduses olevat. Nad ei tea kes, millal või kus peab vastast survestama. Vastased saavad liiga lihtsalt palli enda valduses hoida," sõnas Shearer.

Kahekordne Euroopa meister ja kunagine Londoni Arsenali kapten Cesc Fabregas sekundeeris Shearerile. "Ma püüan jätkuvalt aru saada, mis on nende eesmärk. Nad kohanevad sõltuvalt sellest, kuidas teine meeskond mängib. Kui Inglismaal lubatakse palli vallata, siis nad mängivad, aga kui nad satuvad surve alla, siis nad vajuvad sügavale. Tahaksin näha veidi rohkem enesekindlust."

Kriitikutele andis vastulause Inglismaa kapten Harry Kane. "Gareth on meie meeskonna ja rahva jaoks väga palju head teinud. See, kus me enne teda olime, ja see, kus me nüüd oleme, on kardinaalselt erinevad olukorrad. Ta on hiilgav treener, eriti just pisidetailidega. Ta annab endast kõik, et me teaksime, mida tuleb väljakul teha. Ta usaldab meid ja annab vabaduse olla meie ise, olgu see siis väljakul või väljaspool seda," rääkis Kane mängueelsel pressikonverentsil.

"Inglismaa peatreeneriks olemine on väga raske amet. Alati on keegi, kes tahab teda kritiseerida või kahtlevad temas, aga Garethi senised tulemused räägivad tema eest. Ta teeb seda, mis on meeskonnale parim. Kokkuvõttes tahan meie toetajatele öelda, et toetage Garethit nii nagu mängijaidki."

Inglismaa on viimase alagrupimängu eel C-alagrupis esikohal. Kolmandas ja ühtlasi viimases mängus minnakse teisipäeval vastamisi Sloveeniaga.