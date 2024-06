Supervahetusmees Weghorst: minu eesmärk on algkoosseis

31-aastane Weghorst sekkus viimastel minutitel nii D-alagrupi esimese vooru kohtumises Poolaga kui ka teise vooru mängus Prantsusmaaga. Seejuures mängus Poolaga lõi ta ka 2:1 võiduvärava.

Weghorst mängis end fännide südamesse 2022. aasta MM-finaalturniiril, kui vahetati veerandfinaalis Argentinaga väljakule 78. minutil.

Weghorst lõi väravad 83. ja 90+11. minutil ning kahe väravaga taga olnud Holland viis kohtumise lisaajale, misjärel tuli penaltiseerias siiski vastase paremust tunnistada.

"Algkoosseis on kõige tahetum. See on mu eesmärk," lausus hollandlane aga pressikonverentsil enne alagrupiturniiri viimast mängu Austriaga. "Ma usun väga, et olen sellele Hollandi koondisele tähtis. Mul on omadusi, mis teevad meeskonna paremaks."

"Me alistasime nad eelmisel EM-il ja võtsime kolm punkti, aga nad on kindlasti paremaks läinud," kirjeldas ta vastaseid, kes sarnaselt neile said jagu Poola koondisest.

Kui Holland seda kohtumist ei kaota, lõpetab meeskond kindlasti kahe parema seas ja tagab pääsu kaheksandikfinaali.