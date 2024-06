Kindel võit viis võõrustaja Saksamaa esimesena kaheksandikfinaali

Oma avamängus Šotimaale lausa viis väravat löönud Saksamaa alustas ka kolmapäeval tempokalt, aga nõndasamuti tegi seda ka Ungari, kes pani Manuel Neueri juba vähem kui 20 sekundit kestnud mängu järel proovile, kui kaitsjate omavahelise ebakõla järel päästis kogenud väravavaht palli Roland Sallai jala pealt.

Kolmapäeval oma karjääri 17. EM-i mängu teinud ja väravavahtide seas selles arvestuses Gianluigi Buffoniga esikohta jagama tõusnud Neuer pidi Saksamaad avapoolajal veel päästma, kui tõrjus Liverpooli ääreründaja Dominik Szoboszlai tugeva karistuslöögi.

Saksamaa näitas siiski ilusat, organiseeritud mängu väga heade söödukombinatsioonidega ning leidis avavärava 22. minutil. Kapten Ilkay Gündogan lükkas Ungari karistusalas nende kaitsemängija pikali, ungarlased jäid ootama kohtuniku vilet, mida ei tulnudki ning jätkuolukorras saatis palli võrku Jamal Musiala. Temast sai ühtlasi sel EM-il esimene kaks väravat löönud mängija.

Teisel poolajal Ungaril enam nii palju võimalusi ei tekkinud ning sakslased kindlustasid lõppskoori ja ühtlasi alagrupist edasipääsu 67. minutil heale positsioonirünnakule järgnenud Gündogani madala löögiga 11 meetrilt.

Saksamaa on A-alagrupis võitnud mõlemad senised mängud väravate vahega 7:1, Ungari väravate vahe on 1:5 ning edasipääsulootuste teoreetiliseks säilimiseks on neil viimases voorus vaja Šotimaa alistada võimalikult suureskooriliselt.