Šotimaa ja Šveits raiskasid võimalusi ning leppisid viigiga

Avavoorus võõrustajale Saksamaale 1:5 kaotanud Šotimaa alustas Šveitsi vastu mängu sootuks paremini ja läks juhtima 13. minutil, kui Scott McTominay löök võttis Fabian Schärist tugeva rikošeti ning põrkas Yann Sommeri selja taha.

Šveitsile tõi 13 minutit hiljem viigivärava suurturniiridel varemgi iluväravaid löönud Xherdan Shaqiri, kes kasutas ära šoti kaitsjate eksimuse ning saatis palli 18 meetrilt ühe puutega ristnurka.

Üsna rabedas mängus oli teisel poolajal võimalusi mõlemal meeskonnal, end olukorra käigus vigastanud Kieran Tierneyst mööda pööranud Dan Ndoye ei suutnud väravavahiga silmitsi jäänuna palli raamidesse suunata; poolaja keskel raksatas Grant Hanley pealöök mõnelt meetrilt posti.

Teise mänguvooru järel on A-grupist edasipääsu kindlustanud kuus punkti kogunud võõrustaja Saksamaa, Šveitsil on neli punkti, Šotimaal üks punkt ning Ungari on kaotanud mõlemad senised mängud. Viimases voorus vajab Šotimaa Ungari vastu edasipääsulootuste säilitamiseks võitu.

Päeva avamängus läks Albaania Horvaatia vastu Qazim Laci 11. minuti väravast juhtima, aga nagu Itaalia vastu, lubati endale lühikese ajaga kaks väravat: 74. minutil viigistas Andrej Kramaric ning kaks minutit hiljem viis Klaus Gjasula omaväravaks kantud tabamus horvaadid juhtima. Albaania suutis siiski matši viiendal lisaminutil Gjasula väravast viigistada. Pikemat mängukokkuvõtet saab lugeda SIIT.

Saksamaale tagas edasipääsu kindel 2:0 võit Ungari üle. Võõrustajate avavärava lõi 22. minutil Jamal Musiala, kellest sai esimene sel EM-il kaks väravat löönud mängija; 67. minutil vormistas lõppskoori kapten Ilkay Gündogan. Pikemat mängukokkuvõtet saab lugeda SIIT.

Mängupäev algab kell 16 Hamburgis, kui B-alagrupi kohtumises lähevad vastamisi Horvaatia ja Albaania. Mõlemad meeskonnad kaotasid enda avamängu – Horvaatia jäi 0:3 alla Hispaaniale ja Albaania kaotas hoolimata EM-i ajaloo kiireimast väravast lõpuks 1:2 tiitlikaitsja Itaaliale.

Horvaatia pole alates 1996. aasta EM-finaalturniirist kaht mängu järjest kaotanud ja kindlasti loodavad nad seda seeriat nüüd jätkata, mängides esimest korda Albaaniaga – kunagi varem pole nad täiskasvanute seas vastamisi olnud. See pole Albaaniale kõige parem enne, sest enda viimasest kümnest matšist vastasega, kellega nad varem pole mänginud, on nad võitnud vaid ühe.

Kell 19 pannakse pall mängu Stuttgardis A-alagrupi matšis, kus kohtuvad võõrustaja Saksamaa ja Ungari. Saksamaa alustas turniiri 5:1 võiduga Šotimaa üle, Ungari kaotas avamängus 1:3 Šveitsile.

Viimati olid nad omavahel vastamisi 2022. aastal Rahvuste liigas, siis mängiti Ungaris 1:1 viiki ja Saksamaal peetud kohtumises jäi 1:0 peale Ungari. Eelmisel EM-finaalturniiril kolm aastat tagasi kuulusid nad samuti samasse alagruppi, toona mängiti 2:2 viiki.

Õhtu lõpetab kl 22 Kölnis algav A-alagrupi vastasseis Šotimaa ja Šveitsi vahel. Viimati olid nad ametlikus mängus vastamisi 1996. aasta EM-finaalturniiril ja toona sai Šotimaa 1:0 võidu. 2006. aastal kohtusid nad sõprusmängus ja siis jäi juba Šveits 3:1 peale.

Šveits on EM-finaalturniiridel enda viimasest kaheksast alagrupimängust kaotanud vaid ühe, Šotimaal seevastu sai viimati EM-finaalturniiril võidu just tolles 1996. aasta kohtumises Šveitsiga.