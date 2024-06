Saksamaa päästis 90+2. minutil esikoha, Ungari võitis veel hiljem

A-alagrupi viimases voorus lõi 17. minutil esimesena värava Leverkuseni keskväljamees Robert Andrich, aga võõrustajate tabamus tühistati, sest eelnevas olukorras nähti Jamal Musiala viga. 11 minutit hiljem sai Šveits vasturünnaku, Remo Freuler tsenderdas karistusala vasakult küljelt palli keskele, kus selle lükkas ühe puutega võrku Dan Ndoye, tema klubikaaslane Bolognas.

Saksamaa tegi mängu jooksul 18 pealelööki ning hoidis palli 62 protsenti mänguajast, aga Šveits kaitses suurepäraselt ning oli liikumas grupivõidu poole. Joshua Kimmichi löögi kuuekastijoonelt blokeeris Manuel Akanji, Kai Havertzi pealöök põrkas lati peale; samas pidi sekkuma ka Manuel Neuer, kui tõrjus normaalaja viimastel minutitel Granit Xhaka kauglöögi. Saksamaa jõudis viimaks sihile mängu teisel lisaminutil, kui David Raumi tsenderduse saatis peaga väravasse Niclas Füllkrug.

1:1 viigiga tagas Saksamaa alagrupi võidu ning selle, et kaheksandikfinaalis ei tule vastamisi minna B-alagrupi teise võistkonnaga, kelleks võib tõenäoliselt olla Itaalia.

Samal ajal Stuttgardis toimunud mängus olid nii Šotimaa kui Ungari avapoolajal tagasihoidlikud ja palju võimalusi ei löönud. Teise poolaja keskel leidis Šotimaa karistusalas aset kole vaatepilt, kui Ungari ründaja Barnabas Varga jäi meestesummas kokkupõrke järel murule lebama ning vajas kohest arstiabi. Ferencvarose ründaja lebas pikalt väljakul, enne kui ta kanderaamil platsilt ning hiljem kiirabiautoga staadionilt ära toimetati; intsidendi tõttu lisati matšile hiljem kümme minutit.

Veidi pärast mängu lõppu teatas Ungari jalgpalliliit sotsiaalmeedias, et 29-aastane Varga on stabiilses seisundis haiglas ning jõudis sinna teadvusel.

Hungary players after the final whistle ❤️ pic.twitter.com/Mt9FMz96g9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2024

90 minuti täitudes oli ründavamaks pooleks Šotimaa, kellel oli järjest mitu head võimalust, aga ei suutnud neist ühtegi ära kasutada. Samuti ei andnud argentiinlasest peakohtunik Facundo Tello šotlaste kasuks penaltit, kuigi Willi Orban tõmbas karistusalas näiliselt vea hinnaga maha Stuart Armstrongi. Valusalt nõelas 90+10. minutil hoopis tarmukalt oma võimaluse ära oodanud Ungari ning Roland Sallai söödu järel tõi neile vasturünnakust 1:0 võidu Kevin Csoboth.

Saksamaa võitis alagrupi seitsme punktiga, Šveits kogus viis, Ungari kolm (väravate vahe -3) ning Šotimaa ühe punkti.

Enne mängu:

Võõrustaja Saksamaa on A-alagrupist juba edasipääsu kindlustanud, kui alistas turniiri avamängus Šotimaa 5:1 ning teises kohtumises Ungari 2:0. Kahe võidu eest teenitud kuus punkti on juba neile edasipääsu taganud, aga viimases kohtumises minnakse veel vastamisi alagrupis teist kohta hoidva Šveitsiga, kes teenis Ungari vastu 3:1 võidu, aga mängis Šotimaaga välja 1:1 viigi.

Kodupubliku tuge nautiv Saksamaa on küll pärast kaht mängu alagrupis esikohal, aga neli punkti kogunud Šveitsil on võimalus võiduga neist mööda hüpata. Šveitsi edasipääs oleks ka kaotuse puhul suhteliselt kindlustatud, sest Šotimaa on kolme punkti kaugusel ja jääb väravate vahega alla.

Šotimaa ja Ungari vahelises mängus on kaalul aga veelgi rohkem, sest kui šotlased mängivad teise koha nimel, siis seni null punkti teeninud Ungaril on võimalus võiduga veel alagrupis kolmandaks kerkida. Mõlemal on veel võimalus edasi pääseda, aga ellujäämiseks on kindlasti võitu vaja.

Kokku peetakse jalgpalli EM-il kuus alagrupiturniiri, igast grupist pääseb otse edasi kaks meeskonda, kuid kolmandaks jäänud meeskonnad pannakse alagrupiturniiri järel ühte tabelisse. Praeguse seisuga on Šotimaa nende meeskondade seas viimane, seega võit on kriitilisele tähtsusega. Lisaks tuleb omajagu väravaid lüüa.

