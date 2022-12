Brasiilia nukker seeria Euroopa koondiste vastu jätkub

Viimati sai Brasiilia pärast alagrupiturniiri Euroopa koondisest jagu 2002. aasta MM-i finaalis, kui alistati Saksamaa. Neli aastat hiljem kaotati veerandfinaalis Prantsusmaale 0:1.

2010. aastal lõppes Brasiilia turniir taas veerandfinaalis, kui jäädi alla Hollandile 1:2. 2014. aasta kodusel turniiril kaotati aga poolfinaalis Saksamaale lausa 1:7.

Neli aastat tagasi Venemaal sai Brasiiliale veerandfinaalis saatuslikuks Belgia koondis, kes võitis kohtumise 2:1.

2002. aasta võiduka turniiri päevil kohtuti aga alates kaheksandikfinaalist ainult Euroopa võistkondadega ja võideti need kõik: kõigepealt alistati Belgia 2:0, seejärel Inglismaa 2:1 ja poolfinaalis Türgi 1:0. Finaalis saadi Saksamaast jagu 2:0.

Katari MM-i veerandfinaalis oli Brasiilia veel mõni minut enne lisaaja lõppu Horvaatia vastu 1:0 juhtimas, aga Bruno Petkovici tabamus kindlustas horvaatidele penaltiseeria, mis võideti 4:2.

Mäng läheb Brasiilia jaoks negatiivselt ajalukku ka selle poolest, et varem on mõni võistkond saavutanud MM-finaalturniiride ajaloos väljalangemisfaasides lisaajal 1:0 eduseisu tosin korda, aga Brasiilia on esimene, kes on seejärel mängu kaotanud.