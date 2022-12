Horvaatia lükkas penaltitega konkurentsist suurfavoriidi Brasiilia

Esimese veerandfinaali avapoolajal sajaprotsendilisi väravavõimalusi ei sündinud, aga ründavamaks pooleks oli soosik Brasiilia, kes hakkas teisel poolajal survet tugevdama. Mitmel korral pidi tõrjetega särama Horvaatia väravavaht Dominik Livakovic, kes tõi paremast alanurgast ära kaks Neymari lööki ning ühe oma kaitsjast rikošeti võtnud palli.

Brasiilia mängu tõi veelgi elavust ääreründajate Antony ja Rodrygo vahetusest sekkumine, kuid normaalajal väravani ei jõutud. Brasiilia suutis horvaatide tugevast kaitsest lõpuks läbi murda lisaaja esimese poole üleminutil, kui Neymar mängis kõigepealt seinasöödu Rodrygoga ning seejärel Lucas Paquetaga, viis palli Livakovicist mööda ja jõudis 77 koondiseväravaga brasiillaste kõigi aegade edetabelis legendaarse Pelega samale pulgale.

Horvaadid polnud oma viimast sõna aga öelnud ning 117. minutil pääseski Mislav Oršic vasturünnakul pikalt palli vedama, leidis sööduga Bruno Petkovici ning Zagrebi Dinamo mees tõi tabloole viigi. Järgnenud penaltiseerias tõrjus Livakovic Rodrygo ürituse, Marquinhos lõi posti ning Horvaatia realiseeris teel teise järjestikuse MM-poolfinaali poole kõik neli penaltit.

Enne mängu:

Kui Horvaatia vajas kaheksandikfinaalis südika Jaapani alistamiseks täit 120 minutit ja ka penaltiseeriat, lustis Brasiilia Lõuna-Koreaga korralikult ning oli juba 36 minutit kestnud mängu järel 4:0 ees. Brasiillaste senine hoog on neist teinud kindla tiitlisoosiku.

Brasiilia ja Horvaatia kohtusid MM-finaalturniiril ka 2006 ja 2014, mõlemal korral jäid peale viiekordsed maailmameistrid. "Oleme Brasiiliaga mänginud mitu korda ja pole veel kunagi võitnud. Loodetavasti saame nüüd traditsiooni muuta," rääkis horvaatide kapten Luka Modric neljapäevasel pressikonverentsil.

"Nüüd ootab meid meie tähtsaim mäng MM-il. Nad on üks peafavoriitidest, nad on alati favoriitideks, aga seni näidatu põhjal väärivad nad ka seda nimetust. Peame mängima oma parimat mängu ja siis on meil võimalus. Me ei tohiks olla rahul vaid veerandfinaali jõudmisega," lisas Modric.

Brasiilia peatreener Tite andis mõista, et vasakkaitsja Alex Sandro pole siiani taastunud alagrupifaasi teises voorus Šveitsi vastu saadud vigastusest ning tõenäoliselt Torino Juventuse meest Horvaatia vastu väljakul ei näe. Küll on tagasi nii Neymar kui paremkaitsja Danilo, neist viimane asendab ilmselt taas Alex Sandrot, sest vigastatud on ka tiimi teine vasakkaitsja Alex Telles.