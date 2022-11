Järvela retronurk | Kuidas Cristiano Ronaldo tähtsusetu värava lõi

Portugal ja Ghana kohtusid esimest korda kaheksa aastat tagasi Brasiilia peetud MM-il. Vastamisi mindi olukorras, kus mõlema seis G-alagrupis väga keeruline. Portugal oli kaotanud avamängus 0:4 Saksamaale ja piirdunud seejärel USA vastu 2:2 viigiga. Ghana oli esmalt jäänud 1:2 alla Ameerikale ja siis teinud sakslastega 2:2 viigi.

Edasipääsu püüdmiseks vajasid mõlemad ilmtingimata võitu, kusjuures Portugal suureskoorilist. Cristiano Ronaldo eestvedamisel alustatigi innukalt ja ääreründaja tsenderdus tabas 5. minutil latti. 19. minutil oli Ronaldo väravale veelgi lähemal, sest pääses mõnelt meetrilt peaga löögile, aga Ghana väravavaht Fatau Dauda tegi suurepärase tõrje. Minut hiljem vastas samaga Portugali väravavaht Beto, kes nurjas Asamoah Gyani üks-üks olukorra.

Portugal domineeris ja surve ei jäänud tulemuseta. 30. minutil lõi Ghana kaitsja John Boye omavärava. Portugal teadis, et vajas veel väravaid ning püüdis neid innukalt, aga enam sihile ei jõudnud. Gyani 57. minuti viigivärav võttis portugallaste purjedest tuult tublisti vähemaks, sest matemaatika ütles, et edasipääsušansid on minimaalsed.

Küll aga oli Ghana nüüd teisele kohale tõusmisest kõigest ühe värava kaugusel. 2:1 võit viinuks nad 1/8-finaali. Peagi avanes Abdul Warisel hiilgav šanss Ghana juhtima viia, aga värava eest sooritatud pealöök läks mööda. Ghana lootused kustusid 80. minutil, kui Ronaldo jõudis sihile ja andis Portugalile 2:1 võidu, mis neid, tõsi küll, väga vähe lohutas.