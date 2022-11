Portugal pääses ehmatusega ning alistas suureskoorilises mängus Ghana

Portugal hakkas esimestest minutitest mängu domineerima ega lasknud Ghanal rünnata. Mitmel korral pääseti ohtlikult Ghana värava lähistele, kuid otsustava pealelöögini siiski ei jõutud. Esimesel poolajal kummalgi meeskonnal väga suuri võimalusi ei tekkinud ning avapoolaeg lõppes seisul 0:0. Ghana ei teinud esimesel poolajal ühtegi pealelööki.

Teine poolaeg algas sarnaselt esimesele ning Portugal hakkas taas palliga ümber Ghana kaitse keerutama. Ghanal tekkis 55. minutil hea võimalus, kui Mohammed Kudus tuli kiirrünnakusse ning tegi ka pealelöögi, kuid pall läks alt nurgast napilt mööda.

64. minutil tõmmati Cristiano Ronaldo vastase karistusalas maha ning ta teenis Portugalile penalti. Mõistagi läks ta seda ka ise lööma. Ronaldo viis 65. minutil Portugali penaltist juhtima. Kaheksa minutit hiljem leidis Ghana tee väravani, kui Danilo Pereira eksis kaitses ja Andre Ayew karistas selle eksimuse ning viigistas mänguseisu.

Viis minutit hiljem kaotas Ghana keskväljal palli ning Bruno Fernandes andis hea söödu Joao Felixile, kes viis Portugali 3:1 juhtima. 77. minutil mängu tulnud Rafael Leao suurendas Portugali eduseisu kahele väravale, kui sai taaskord Fernandesilt hea söödu ja lõi palli alla paremasse nurka.

Minut enne normaalaja lõppu lõi Ghana ühe värava tagasi, kui täpne oli Osman Bukari. Ghanal tekkis lõpus suurepärane võimalus, kui Portugali väravavaht ei näinud oma seljataga Ghana mängijat, kes tuli ja võttis palli ära, aga ei suutnud siiski viigiväravat lüüa. Portugal võitis kohtumise 3:2.

Enne mängu:

Portugali koondis mängib kuuendal järjestikusel MM-il ning nende ründestaari Cristiano Ronaldo jaoks on tegu juba viienda järjestikuse MM-iga, mis jääb tõenäoliselt ka tema viimaseks.

Ghana jaoks on tegu üleüldse neljandate maailmameistrivõistlustega. Viimati pääseti suurturniirile 2014. aastal Brasiilias, kus jäädi alagruppi pidama ning saadi kokkuvõttes 25. koht.

Portugali parim koht pärineb 1966. aastast, kui tuldi kolmandaks. Ronaldoga koos on suudetud tulla korra ka neljandaks, mis juhtus 2006. aastal. Viimasel kolmel suurturniiril pole Portugal isegi mitte veerandfinaali jõudnud. Hoolimata sellest, ollakse ikkagi 2016. aasta Euroopa meistrid ning koondise nimekirjas headest mängijatest puudust ei tule.

Lisaks Ronaldole leiab ründeliinist Rafael Leao, kes on AC Milanis tegemas väga head hooaega. Tasub mainida ka Joao Felixit, keda peetakse Portugali koondise tulevaseks ründetäheks. Poolkaitseliinis tasub tähele panna Bernardo Silvat (Manchester City) ja Bruno Fernandesit (Manchester United), kes hakkavad kindlasti keskväljal portugallaste mängu üles ehitama. Kaitseliinist leiab kaks Manchester City algkoosseisu mängijat Joao Cancelo ja Ruben Diase. Portugali koondise nõrgimaks lüliks võib pidada väravavahti, kelleks on pikki aastaid olnud Rui Patricio.

Ghana koondise nimekaimad mängijad on vennad Jordan Ayew ja Andre Ayew. Lisaks on seal ka Arsenaliga head hooaja algust tegev Thomas Partey, kes kontrollib Ghana keskvälja. Tasub mainida ka Amsterdami Ajaxi noort mängumeest Mohamed Kudust, kes on kindlasti võimeline väravaid lööma. Kaitseliinis on samuti mitmeid mängijaid, kelle koduklubiks on mõni Inglismaa kõrgliigaklubi. Arvestades neid mitmeid üllatusi, mis sel MM-il juba juhtunud, ei tohiks ka Ghanat alahinnata.