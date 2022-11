Argentina tipuründaja: meid ootab nüüd ees kaks finaali

Argentina kapten Lionel Messi realiseeris 10. minutil penalti ning tema ja tipuründaja Lautaro Martinez saatsid avapoolajal Saudi Araabia võrku veel kolm palli, mis ei läinud suluseisu tõttu aga lugemisele. Saudid naasid vaheajalt uue hingamisega, Saleh Al-Shehri viigistas 48. minutil ning viis minutit hiljem keerutas Salem Al-Dawsari väravasse kauni kauglöögi.

"See teeb palju haiget," rääkis Martinez pärast lõpuvilet Argentina meediale. "Unistasime sellest, et alustame MM-i võidukalt. Nüüd juhtus see, peame treenima ja edasisele mõtlema."

"Kaotasime selle mängu oma vigade tõttu, peamiselt teisel poolajal. Vahe tuleb sisse detailides ning peame nüüd oma eksimused parandama. Peame mõtlema sellele, mis tuleb: meid ootab nüüd kaks finaali," tõdes Martinez.

Argentina kohtub laupäeval alagrupifaasi teises voorus Mehhikoga, 30. novembril mängitakse Poolaga. "Ilma igasuguse kahtluseta on nad rasked vastased, nagu oli tänanegi," vahendab Clarin ründaja sõnu.