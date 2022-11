Ochoa penaltitõrje päästis Mehhikole viigipunkti

Kohtumine algas rahulikus tempos, kumbki meeskond riske ei võtnud ja peamiselt loodeti nurga- või karistuslöökidele, mis ihaldatud väravat ei toonud. Mehhiko oli avapoolaja lõpus selgelt aktiivsem meeskond, kuid Poola kaitse pidas survele vastu ja pausile mindi 0:0 viigiseisul.

Poola teenis teise poolaja alguses penalti, kui Mehhiko kaitsja Hector Moreno tõmbas enda karistusalas maha Robert Lewandowski. Barcelona ründaja läks ka penaltit realiseerima, kuid Mehhiko puurilukk Guillermo Ochoa aimas õige nurga ja tõrjus poolaka soorituse.

Penalti äratas mehhiklased üles ja 64. minutil lõi poolkaitsja Edson Alvarez kaugelt peale. Pall võttis viimasel hetkel väikese pöörde sisse, kuid Poola väravavaht Wojciech Szczesny oli ülesannete kõrgusel ning tabloole jäi mängu lõpuni viigiseis.

C-alagrupis lõpetab esimese mängudevooru liidrina Saudi Araabia, kes alistas 2:1 MM-i suurfavoriidi Argentina. Poola ja Mehhiko jagavad teist ja kolmandat kohta.

C Riik Vt Vk K P Koht C Riik Vt Vk K P K Saudi Araabia 1 0 0 3 1 Poola 0 1 0 1 2 Mehhiko 0 1 0 1 3 Argentina 0 0 1 0 4

Enne mängu:

Mehhiko ja Poola on korra varasemalt jalgpalli MM-il kohtunud, 1978. aastal teenis Poola legendaarse Zbigniew Bonieki duublist 3:1 võidu. Viimane omavaheline vastasseis jääb 2017. aastasse, mil Mehhiko sai sõprusmängus 1:0 võidu.

Mängueelseks favoriidiks võib pidada Mehhikot, kes asub FIFA maailma edetabelis 13. kohal ning on jõudnud seitsmel järjestikusel MM-il kaheksandikfinaali. Mainimist väärt on tõsiasi, et Mehhiko on kõigil seitsmel korral piirdunud kaheksandikfinaaliga. Viimati mängisid nad veerandfinaalis 1986. aastal.

Tänavu on mehhiklaste lootused pandud eelkõige väravavahile Guillermo Ochoale, mitmekülgsele poolkaitsjale Edson Álvarezele ning ründeliini vedavatele Raul Jimenezele ja Hirving Lozanole.

Poola paikneb FIFA maailma edetabelis 26. real, alagrupist pääsesid nad viimati edasi 1986. aastal. Samas on Poolal tagataskust võtta mullu FIFA poolt maailma parimaks jalgpalluriks valitud Robert Lewandowski. Olulisematest tegijatest toetavad Barcelona ründajat puurilukk Wojciech Szczesny, kaitseliini raudvara Kamil Glik ja keskväljamaestro Piotr Zielinski.

Peale Poola ja Mehhiko mängivad C-alagrupis veel ka MM-i suurfavoriit Argentina ja autsaideri rolli kuuluv Saudi Araabia, mis tähendab, et tänase kohtumise võitja astub suure sammu play-off'i suunas. Viigi korral jäävad kõik kaardid lahtiseks.