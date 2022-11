Šokk-kaotuse põhjus leitud? Agüerol ei lubatud koondislastele edu soovida

Mullu detsembris karjääri lõpetanud 34-aastane Agüero rääkis teisipäeval pärast Argentina kaotust, et riigi alaliit ei suutnud talle võistkonna baasi pääsemiseks piisavalt kiiresti akrediteeringut vormistada.

"Ma pole veel Argentina koondislasi näinud. Kõik on praegu üsna veider," rääkis endine ründaja oma YouTube'i kanalil. "Sissepääsuks on vaja akrediteeringut, aga tundub veider, et selle vormistamine võtab aega kolm-neli päeva."

"Kui nad ei taha, et ma sinna ilmuks, okei - aga öelge seda mulle näkku," jätkas koondise eest 101 mänguga 41 väravat löönud Agüero. "Ma pole iial kellelegi haiget teinud, olen alati hästi käitunud. Võib-olla on seal [alaliidus] inimesi, kellele ei meeldinud mõni asi, mida olen öelnud. Ma isegi ei tea! Palusin ligipääsu ja mulle öeldi, et otsuse teevad kõrgemad võimud, aga näen, keda on sisse lubatud. Olen ju varemgi Argentina koondisega enne mänge aega veetnud ja akrediteering on alati kiiresti vormistatud. Tahtsin oma sõpru enne mängu näha, et neile edu soovida," lisas Agüero.

Argentina kaotas C-alagrupi avamängus Saudi Araabiale 1:2 ning peab nüüd edasipääsuks hästi esinema nii Poola kui Mehhiko vastu, mängud, mida koondise tipuründaja Lautaro Martinez nimetas "kaheks finaaliks".