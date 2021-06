Tšehhi alistas võimalusterohkes mängus Šotimaa

Võitlusliku avapoolaja esimene tõeliselt hea võimalus avanes Šotimaal, kui Liverpooli äärekaitsja Andrew Robertson jäi vasakul äärel palliga üksinda. Võõrustajate kapteni löögi lükkas üle lati esmaspäeval väga hea partii teinud Tšehhi puurivaht Tomas Vaclik.

Kolm minutit enne poolajavilet nõelas hoopis Tšehhi, kui Leverkusenis mängiv ründaja Patrik Schick lükkas peaga väravasse Vladimir Coufali tsenderduse. Seitse minutit pärast teise poolaja algust pakkus Schick pealtvaatajatele aga tõeliselt kauni soorituse, kui nägi, et šotlaste väravavaht David Marshall on oma joonelt välja tulnud ning keerutas palli peaaegu keskjoonelt tema selja taha.

Rohkem väravaid ei löödud ja nii pidi 25-aastase pausi järel EM-finaalturniiril mänginud Šotimaa kodupubliku ees leppima 0:2 kaotusega. D-alagrupi esimeses mängus oli Inglismaa pühapäeval 1:0 üle Horvaatiast.

Riik Vt Vk K P Koht Tšehhi 1 0 0 3 1. Inglismaa 1 0 0 3 2. Horvaatia 0 0 1 0 3. Šotimaa 0 0 1 0 4.

Enne mängu:

Šotimaa jalgpallikoondis osales EM-finaalturniiril viimati 1996. aastal, mil piirduti alagrupiturniiriga. Šotlaste viimaseks tiitlivõistluseks on 1998. aasta MM Prantsusmaal, kus samuti alagrupist edasi ei jõutud. Tänavusele EM-ile lunastati pääse läbi play-off'ide, kus nii Iisrael kui Serbia alistati penaltitega.

Tšehhi on EM-finaalturniiridel regulaarne külaline. 2016. aastal Prantsusmaal piirduti alagrupiturniiriga, kuid neli aastat varem jõuti suisa veerandfinaali ja jäädi kokkuvõttes kuuendaks. Tšehhi on tulnud EM-il ka teiseks (1996) ja kolmandaks (2004). Tšehhoslovakkia koosseisus on 1976. aastal tuldud ka Euroopa meistriteks.

Šotimaa ja Tšehhi kohtusid viimati 2020. aasta sügisel Rahvuste liiga raames. Nii kodus kui võõrsil saatis edu šotlaseid, kes võidutsesid 1:0 ja 2:1.

D-alagrupis pakuvad Šotimaale ja Tšehhile konkurentsi Inglismaa ja Horvaatia. Grupi avamängus alistas Inglismaa Raheem Sterlingu väravast Horvaatia 1:0.