Soome võitles vapralt, aga Belgia sai lõpus oma tahtmise

Soome hoidis Belgiat hea kaitsetööga kuival 74 minutit, aga siis pääses nurgalöögi järel peaga löögile Thomas Vermaelen, kelle sooritus põrkas postist vastu väravavahti Lukas Hradeckyt ja sealt väravasse. Seitse minutit hiljem vormistas Romelu Lukaku mängu lõppskoori.

Belgia võitis kõik kolm alagrupimängu väravate vahega 7:1, samal ajal toimunud mängus alistas Taani 4:1 Venemaa ning sai kolme punktiga teise koha. Suurturniiride debütant Soome jääb kolme punktiga (väravate vahe -2) ootama teistes gruppides toimuvat, kuigi edasipääs on nende jaoks pigem teoreetiline.

Enne mängu:

Soome koondis hoiab kahe mängu järel B-alagrupi kolmandat kohta, olles alistanud Taani 1:0 ja kaotanud Venemaale 0:1. Liider Belgia on juba edasipääsu kaheksandikfinaali kindlustanud, alistades Venemaa 3:0 ja Taani 2:1.

Soome ja Belgia on jalgpallimurul varasemalt kohtunud 11 korral. Kolmel korral on edu saatnud belglasi, neljal korral soomlasi ning neli korda on lepitud viiki. Viimati mängisid meeskonnad 2016. aastal maavõistlusmängus, toona jäi seis 1:1. Belgia viimane võit Soome vastu jääb aastasse 1968.