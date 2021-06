Võimalusi raisanud Hispaania ja Rootsi mängisid väravateta viiki

Kolmekordsel Euroopa meistril Hispaanial oli avapoolajal mitu võimalust juhtima minna, kuid väravani ei jõutud. Mitmel korral päästsid rootslased väravavahi Robin Olseni head refleksid, tipuründaja Alvaro Morata keerutas sisuliselt üks-üks olukorda jäädes palli väravast mööda.

Üks hea võimalus avanes ka rootslastel, kui pall langes viiekasti joonel Alexander Isakule, aga tema löögiürituse blokeerisid Hispaania kaitsjad posti. Isak oli Rootsi parima võimaluse autoriks ka teisel poolajal, kui ta keerutas kolme hispaanlase vahel oskuslikult ning suutis palli värava eest läbi toimetada, aga tagapostis seisnud Marcus Bergi löök ebaõnnestus ja läks üle põiklati.

Mängu lõpus surus Hispaania rootslased kõigi jõududega oma kasti ja neil oli lisaminutitel kaks head võimalust, aga esmalt tõrjus suurepärase mängu teinud Olson mõnelt meetrilt Gerard Moreno pealöögi ja seejärel ei tabanud Pablo Sarabia Jordi Alba tsenderduse järel viiekasti joonelt palli piisavalt tugevalt.

Esimese mänguvooru järel on E-alagrupi liidriks Poola 2:1 alistanud Slovakkia.

Enne mängu:

Maailma edetabelis kuuendal kohal paiknevat Hispaaniat räsis möödunud nädalal koroonaviirus, kui positiivse proovi andsid Sergio Busquets, Diego Llorente ja üks delegatsiooniliige. Nädala lõpus otsustasid hispaanlased aga kogu koondise vaktsineerida, lootuses täiendavaid nakatumisi vältida.

Kolmekordsed Euroopa meistrid pidasid viimase kontrollkohtumise eelmisel teisipäeval, kui alistati Leedu 4:0. Enne seda mängiti Portugaliga väravateta viiki. Tänavu on peetud ka kolm MM-valikmängu, kui jagu saadi Gruusiast ja Kosovost ning viigistati Kreekaga.

Koroonapositiivsed tuvastati ka Rootsi meeskonnas, kus viirusega nakatusid Dejan Kulusevski ja Mattias Svanberg, kes on suunatud isolatsiooni. Maailma edetabeli 18. meeskond Rootsi on võitnud enda viimased viis mängu: tänavu on alistatud Gruusia, Kosovo, Eesti, Soome ja Armeenia.

Hispaania ja Rootsi on varasemalt vastamisi läinud 14 korral. Hispaanlased on võitnud kuus ja rootslased kolm kohtumist. Viis mängu on lõppenud viigiliselt. Kaks meeskonda kuulusid EM-i valiktsüklis ühte gruppi - Hispaanias võitsid 3:0 võõrustajad, Rootsis mängiti 1:1 viiki.