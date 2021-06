Hispaania koondis vaktsineeritakse kapteni koroonajuhtumi järel

Hispaania spordiminister Jose Manuel Rodriguez Uribes teatas, et Hispaania jalgpallikoondis vaktsineeritakse kolmapäeval, sest koondise kapten Sergio Busquets andis esmaspäeval positiivse koroonaproovi.

Hispaania jalgpalliliidu teatel andis 32-aastane Busquets positiivse proovi pühapäeval ning lahkus tulemuste selgumisel koondiselaagrist. Kõikide ülejäänute proovid olid negatiivsed, kuid Busquets ja temaga lähedalt kokku puutunud inimesed on isolatsioonis. Busquetsi positiivse proovi tõttu loobus Hispaania koondis teisipäevale planeeritud maavõistlusmängust Leeduga.

Hispaania spordiminister Jose Manuel Rodriguez Uribes teatas teisipäeval, et jalgpallikoondis vaktsineeritakse kolmapäeval, et ära hoida takistusi meeskonna ettevalmistusel suurvõistluseks.

"Me teeme erandi, sest nad esindavad meid tippvõistlusel," ütles Rodriguez Uribes ning lisas, et koondiseliikmetele oli plaan vaktsiine jagada juba enne Busquetsi haigestumist.

Hispaania lähtub vaktsineerimisprotsessis vanusegrupi süsteemist, sarnaselt Eestile enne vaktsineerimise võimaldamist tervele elanikkonnale 17. mail. Kolmapäevase seisuga on järg jõudnud 50-59 vanusegrupi juurde ning mõnes regioonis vaktsineeritakse ka 40-49 vanusegruppi. Üle 40 protsendi Hispaania elanikkonnast on saanud ühe vaktsiinidoosi, üle 23 protsendi on saanud teise doosi.

EM-finaalturniiril E-alagruppi kuuluva Hispaania avamäng on 14. juunil Rootsi vastu.