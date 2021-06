Hispaania jalgpallikoondises avastati uued koroonapositiivsed

Mõlemad mängijad jäävad eemale Hispaania EM-i avamängust Rootsi vastu, mis toimub esmaspäeval ja kahtluse all on ka alagrupi teine kohtumine Poola vastu, sest positiivse proovi andnud mängijad peavad jääma kümneks päevaks isolatsiooni. Veel ei ole teada, kas Busquets ja Leeds Unitedi keskkaitsja Llorente eemaldatakse ka võistkonna nimekirjast.

Koondise peatreener Luis Enrique on nn "paraleelsesse võistkonda" kutsunud 17 peamisel U-21 vanuseklassi mängijat, kes treenivad A-koondisest eraldi. EM-il osalevatel võistkondadel on laupäevani aega, et võistkonna nimekirjas vigastuste või koroonapositiivsete tõttu muudatusi teha.

Hetkel on peatreeneri käsutusse 24 mängijast alles jäänud 22. Hispaania koondis oli ainus, kes ei kasutanud ära nimekirja suuruse ülempiiri. UEFA lubas sel aastal EM-koosseisu nimetada tavapärase 24 mängija asemel 26. Kui aga veel üks Hispaania mängija positiivse proovi peaks andma, võib olukorda lähemalt sekkuda ka UEFA, sest siis oleks tegu juba koroonakoldega.

Hispaania spordiminister Jose Manuel Rodriguez Uribes teatas teisipäeval, et Hispaania jalgpallikoondis vaktsineeritakse kolmapäeval.