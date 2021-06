Rootsi ründaja langes sotsiaalmeedias solvangute ohvriks

Hispaania-Rootsi mängu teisel poolajal suurepärase väravavõimaluse kasutamata jätnud Berg hakkas pärast mängu saama oma Instagrami konto piltide alla mitmeid solvavaid kommentaare. Pettunud fännid ei olnud rahul sellega, kuidas Berg head olukorda väravaks ei suutnud realiseerida.

Rootsi jalgpalliliit on teatanud, et nad esitavad politseile ametliku kaebuse nende inimeste suhtes, kes 34- aastast Bergi solvasid.

Rootsi meeskonna turvaülema Martin Fredmani sõnul on solvangutega selgelt üle piiri mindud. "Ma olen Marcusega rääkinud, me istusime maha ja kogusime kõik tõendid kokku, mis me leidsime. Verbaalsed rünnakud mis sotsiaalmeedias tehti on selgelt üle piiri läinud ja me ei saa neid aktsepteerida," rääkis mees.

Fredman selgitas, et nüüd on politsei otsustada, kas alustatakse uurimist nende vastu, kes ebasobilikke kommentaare kirjutasid.

Ka Marcus Bergi meeskonnakaaslased Robin Olsen ja Andreas Granqvist on ründajale toetust avaldanud

2018. aasta MM-il tabas Rootsi koondist sarnane juhtum pärast seda, kui ääremängija Jimmy Durmaz sai samasuguseid solvavaid kommentaare, sest ta põhjustas karistuslöögi, millest rootslastele värav löödi.

Rootsi kohtub reedel E-alagrupi liidri Slovakkiaga.