Gritšenko muudab loova lähenemisega kehalise kasvatuse tunnid põnevaks

Laupa Põhikooli 30-aastane kehalise kasvatuse õpetaja Liisa Gritšenko, kes valiti mullu Järvamaa aasta spordiedendajaks, näitab, et kui olla loov ja hasartne, siis saab ka kitsastes oludes keerukad alad selgeks. Laupa koolivõimla, millel suurust vaid 12x5 meetrit, asub kunagise mõisahärra töötoas. Nii tegid viienda klassi poisid kehalise tunnis selles minivõimlas tõketel mõned soojendusharjutused, haarasid siis tõkked oma õlale ja viisid mõisakooli treppidest alla silgates tõkked keldrikorrusele.Sellises vaid ühte tõket laiuti ja nelja pikuti mahutavas koridoris harjutataksegi Laupal tõkkesprinti, et siis suures hallis 60 meetri distantsil võistelda.

"Õigeid tõkkeid mahubki neli tükki sinna. Tegelikult on nii väga hea proovida. Kui ma paneks võimlasse need, siis esimene tõke jääks ukse paku peale, teine vastu seina. Sinna ma seda ära ei mahutaks. Ma arvan, et nii saab väga hästi proovida. Saab aimu, mis alaga on tegu ja kui võistlustele lähed, siis teed veel paremini. Näed ikkagi, et asi tuleb välja ja kõik on väga hästi," arvas Gritšenko.

Ka soojendusjooksud on Laupa Põhikoolis väga seiklusrikkad, kui alustatakse võimlast, seejärel minnakse alla koridori ja siis trepijooks üles tagasi. "Tegelikult me teeme soojendust üldjuhul väljas, kuna seal on ruumi joosta ja liikuda. Kui sopane ilm on või vihma sajab, siis me oleme sees. Kuna koolipõrandaid kõiki ei saa kasutada, sest puit teeb kõva lärmi, siis püüame allkorrusel joosta, kus on natuke kõvemad põrandad ja me ei sega kedagi," lisas Gritšenko.

Laupa Põhikool tegutseb 98. aastat Pärnu jõe ääres asuvas ajaloolises ja uhkes mõisahoones. Ja kuigi Laupa külas elab alla 200 inimese on vastupidiselt paljudele maakoolidele siinses põhikoolis õpilaste arv viimasel ajal mitte kahenenud vaid hoopis kasvanud. Koolibuss toob noori kohale Türilt ja Paidest ja õpilaste arv on jõudnud 127-ni. Koolidirektori Kaarel Aluoja sõnul lisab tavapärasest erinev atmosfäär nii õpetajatele kui õpilastele palju loovust. Vahetunnis ei istu siin õpilased ninapidi mobiilis vaid mängivad koridorides footbag'i, koroonat, erinevaid lauamänge, turnivad rööbaspuudel või ajavad võimlas kasvõi õhupalle taga.

"Kehalise kasvatuse tingimused on meie koolis kitsaskoht, aga kõik on inimestes kinni. Meil on väga tubli kehalise kasvatuse õpetaja, kes paneb kõik liikuma ja kasutab kõik võimalused ära," rääkis Aluoja.

Koos teise Järvamaa kooli Imavere Põhikooliga moodustas Laupa ühendtiimi ja võistleb edukalt TV 10 Olümpiastarti sarjas, kus koolitüdrukuna kogus diplomeid ka nende õpetaja Liisa Gritšenko. Ta võistles Türi Majandusgümnaasiumi tiimis koos tänase seitsmevõistluse Eesti rekordinaise Grit Šadeikoga.

"Need olid väga toredad võistlused. Kuidas mul läks? Ma mäletan, et ühel korral sain mina tõkkejooksus finaali ja Grit Šadeiko jäi minu selja taha. Ma arvan, et see jääb igavesti meelde, sest millisel tasemel tema nüüd on ja millisel mina. Kettaheites olin ma kõrgemal kohal ja tegelikult ma tegin kõike," ütles Gritšenko.

Sõltumata oludest soovitame kõikidele koolidele Laupa eeskujul julgust ja leidlikkust ning kutsume teid osalema TV 10 sarja etappidele.