Mis saab Barcelona jalgpalliklubist Kataloonia iseseisvumisel?

Viimastel nädalatel on Euroopa üheks esiuudiseks olnud Hispaania rikkaima piirkonna Kataloonia iseseisvuspüüdlused, mis tipnesid 1. oktoobril peetud referendumiga, mida keskvõim üritas vägivaldsel moel takistada.

Poliitikast pole puutumata jäänud ka sport ning hispaanlaste meelisala jalgpall. Katalaanide au ja uhkus ehk Barcelona jalgpalliklubi pole aastate jooksul teinud saladust sellest, et toetatakse Kataloonia regiooni püüdlusi suuremale autonoomiale. Mis aga juhtuks Barcelona klubiga siis, kui Kataloonia tõepoolest peaks iseseisvuse välja kuulutama?

Barcelona klubi juhid on küll aastate jooksul lubanud fännidel korraldada oma staadionil rahumeelseid meeleavaldusi ning ka referendumipäeval tõmmati regiooni toetuseks üles Kataloonia lipp, kuid samas kinnitati, et nemad sporti poliitikaga segamini ajada ei soovi. Seetõttu keelduti ametlikult klubi tasandil ka ütlemast, kas referendumil hääletatakse iseseisvumise poolt. See oli veidi vastuoluline sõnum, kuna Barcelona on alates aastast 2014 liige ühenduses, mis koondab parteisid ja teisi organisatsioone, kes soovisid Kataloonias iseseisvusreferendumi korraldamist, vahendab BBC. Samuti liituti kaks päeva pärast referendumit piirkonnas läbi viidud üldstreigiga.

Kui Kataloonia otsustab tõepoolest Hispaaniast eralduda, siis millises jalgpalliliigas Barcelona mängima hakkab? Ka sellele küsimusele pole soovinud klubi juhid seni vastata. Mitteametlikult levib aga Hispaania meedias arvamus, et Barcelona klubi juhid on oma tiimi mõjuvõimus nii kindlad, et hoolimata võimalikest muutustest poliitilisel maastikul, saab Barcelona ise valida, kus liigas ta mängida soovib.

"Klubis ollakse nii kindlad, et Barcelona on maailma jalgpallis üheks juhtivaks kaubamärgiks ja probleemide tekkimisel saaks klubi ise valida, mis liigaga liituda, sest kõik maailma jalgpalliliigad tahaksid Barcelonat enda meistrivõistlustele osalema," kommenteeris üks tundmatuks jääda soovinud klubi ametnik BBC-le.

Usutakse, et ka ülejäänud Hispaania ei soovi Barcelona lahkumist, kuna nende rivaliteet Madridi Realiga on alati tippsündmus.

"Me jääme mängima samasse liigasse, kus pallib Espanyol," vihjas Barcelona asepresident Carles Villarubi Kataloonia suurima linna teisele jalgpalliklubile, mille fännid on peamiselt ühtse Hispaania riigi pooldajad.

Hispaania jalgpalliliiga president Javier Tebas vastas sellele sõnumile aga kriitiliselt: "Kui Kataloonia iseseisvusprotsess läheb edasi, siis Barcelonale ei anta valida, kus ta tahaks mängida."

Praegu veel täielikult hüpoteetiline olukord on toonud võrdlusi ka Prantsusmaa liigast, kus võtab osa näiteks ka Monaco vürstiriigi meeskond. Sellele vihjajad usuvad, et ka iseseisva Kataloonia puhul poleks Barcelona jätkamine Hispaania kõrgliigas midagi imelikku.

Pea kõik on aga ühel meelel selles, et kui asi jõuab Kataloonia iseseisvumiseni ja oma jalgpalliliiga loomiseni, siis Barcelonal pole seal küll mõtet mängida. Mitte kellelegi ei tuleks kasuks see, kui Lionel Messi igal nädalavahetusel hordide kaupa amatööridest katalaani kaitsjaid üle mängiks.

Kogu teema on hea lõpetada Barcelona põlise rivaali Madridi Reali peatreeneri Zinedine Zidane'i sõnadega: "ma ei kujuta Hispaania liigat ette ilma Barcelona meeskonnata. Jalgpallifännina ja spordisõbrana ma ei näe, et selline olukord üldse saaks tekkida."

* FC Barcelona on ajaloos võitnud 24 La Liga meistritiitlit, sealhulgas ka liiga avahooajal aastal 1929. Barcelona on võitnud ka 29 korral Hispaania karika. Selles arvestuses ollakse läbi ajaloo edukaim klubi.

* Barcelona ja Madridi Real on läbi ajaloo kohtunud ametlikult 235 korda. Esimene kohtumine peeti karikavõistluste raames aastal 1916. Real on võitnud 95 ja Barcelona 91 kohtumist ning 46 mängu on lõppenud viigiga.