Teniste liitub järgmisel hooajal Norra suurklubiga

Selle hooaja mängib 29-aastane Teniste lõpuni oma koduklubis Sogndalis, mida ta on esindanud alates 2011. aastast, vahendab Soccernet.ee.

"Ma olen professionaal ning annan endast hooaja lõpuni Songdali eest maksimumi," lubas ta Branni kodulehele antud intervjuus. "On aeg muutusteks. Brann on Norra suurklubi ning mul on väga hea meel nendega liituda. Ootan juba väga järgmist hooaega. Annan endast igas trennis ja mängus kõik, et meeskonda aidata. Loodan Branniga midagi võita."

Brann on praegu Norra kõrgliigas kolmandal kohal, teisel kohal asuvast Sarpsborgist jäädakse maha kolme punktiga.

Teniste saab Brannis mängida veel korra ka tänavu, kui üheksandal septembril minnakse nendega vastamisi.