TÄNA OTSE | Mbappe jahib pronksimängus parima väravaküti tiitlit

Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus kohtuvad südaööl Miamis Prantsusmaa ja Inglismaa, kes selgitavad välja pronksivõitja. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 23.50, kommenteerivad Ivar Lepik ja Marti Pähn.

Inglismaa mängib viimase kolme finaalturniiri jooksul pronksimängus teist korda, kui 2018. aastal kaotati 0:2 Belgiale. Kolm ja pool aastat tagasi Kataris oli pronksimängus palju kaalul, sest nii Horvaatia kui Maroko tahtsid mängu võita, aga kas samamoodi lähenevad kohtumisele ka MM-tiitlist unistanud, ent poolfinaalis kõrvetada saanud Inglismaa ja Prantsusmaa?

"Mitte keegi meie mängijatest ning mitte keegi Prantsusmaa mängijatest ei taha selles kohtumises mängida," ütles matšieelsel pressikonverentsil inglaste juhendaja Thomas Tuchel, kes sai pärast poolfinaali kaotust Argentinale rahvusvahelises meedias oma taktikaliste valikute tõttu palju kriitikat. "Need mängijad tahtsid mängida finaalis ja andsid endast kõik, et sinna jõuda," lisas ta.

"Nii Prantsusmaa kui Inglismaa jaoks oleks parim, kui seda mängu ei oleks olemas," tõdes Prantsusmaa loots Didier Deschamps. Tema 14 aastat kestnud ajastu prantslaste peatreenerina lõppeb just selle mänguga, MM-i järel astub ta ametist tagasi.

"Tean, et see on minu viimane mäng. Ma ei taha, et keegi pisaraid valaks ja ma ei usu, et see juhtubki. Mul on olnud privileeg selle meeskonnaga elada läbi suurepäraseid hetki ja mõningaid raskeid hetki, aga elu läheb edasi," sõnas ta.

Kindlasti on motiveeritud Prantsusmaa täht Kylian Mbappe, kes on sel MM-il sarnaselt Lionel Messile löönud kaheksa väravat. Mõlemal on jäänud mängida üks kohtumine ja parima väravaküti tiitel on seega laual, aga samuti soovib Mbappe ilmselt kasvatada oma üldist väravate arvu: MM-ajaloo edukaimal väravakütil Messil on kokku 21, Mbappel tema järel 20 tabamust. Deschamps kinnitas pressikonverentsil, et teeb meeskonnas vahetusi, aga ei öelnud, kas Mbappe alustab kohtumist algkoosseisus.

"Mitte keegi ei taha kolmanda koha nimel mängida, aga meil ei ole valikut," ütles Prantsusmaa kaitsja Ibrahima Konate. "Tahame oma treenerit austada. Ta on Prantsusmaa koondise jaoks nii palju teinud. Peame talle olema tänulikud ja andma endast kõik, et see mäng võita: et saada see... šokolaadimedal," lisas ta.