MM-il langenud Ecuadori peatreenerist sai järjekordne ametist lahkuja

Ecuadori teekond lõppes kolmapäeva varahommikul Mehhiko vastu peetud kaheksandikfinaalis, kus võõrustajale jäädi alla 0:2. Kuigi Ecuador pääses alagrupist edasi pärast olulist võitu Saksamaa üle, ei suutnud meeskond sõelmängudes enam üllatada.

"Meie leping lõppes maailmameistrivõistlustega. Me ei suutnud saavutada seda, mida lubasime – teha sellest Ecuadori ajaloo parim MM. Nüüd on minu kord hüvasti jätta," ütles Beccacece Reutersile. Samas lisas ta, et oleks soovinud jätkata, sest tundis nii mängijate kui ka alaliidu toetust.

45-aastane Beccacece asus Ecuadori koondise peatreeneriks 2024. aasta augustis. Tema juhendamisel jõudis meeskond MM-i alagrupist edasi, kuid kordas riigi senist parimat saavutust.