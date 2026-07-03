Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

Šveits läks kohtumist juhtima juba 10. minutil, kui Johan Manzambi purjetas palliga vastase kasti, leidis seal kaitsjate vahelt terava sööduga Breel Embolo, kes sai paarilt meetrilt väravasse lüüa.

Teise tabamuse sai Šveits kirja kohe teise poolaja alguses. Alžeeria kaitsjatel ei õnnestunud mitu korda järjest palli oma karistusalast ära klaarida ning lõpuks jõudis pall Dan Ndoyeni, kelle tugeva löögini Alžeeria väravavaht Luca Zidane ei küündinud.

Šveits jõudis neljandat MM-turniiri järjest 16 parema sekka. Nende järgmine vastane selgub ööl vastu laupäeva paarist Colombia - Ghana.