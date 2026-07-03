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Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Šveitsi jalgpallikoondis sai MM-finaalturniiril 1/16-finaalis Alžeeriast jagu 2:0.

Šveits läks kohtumist juhtima juba 10. minutil, kui Johan Manzambi purjetas palliga vastase kasti, leidis seal kaitsjate vahelt terava sööduga Breel Embolo, kes sai paarilt meetrilt väravasse lüüa.

Teise tabamuse sai Šveits kirja kohe teise poolaja alguses. Alžeeria kaitsjatel ei õnnestunud mitu korda järjest palli oma karistusalast ära klaarida ning lõpuks jõudis pall Dan Ndoyeni, kelle tugeva löögini Alžeeria väravavaht Luca Zidane ei küündinud.

Šveits jõudis neljandat MM-turniiri järjest 16 parema sekka. Nende järgmine vastane selgub ööl vastu laupäeva paarist Colombia - Ghana.

1/16-finaal

Šveits

2
:
0

Alžeeria

90:00

  • Embolo10'
  • Ndoye46'

    Toimetaja: Henrik Laever

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