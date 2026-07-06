X!

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Täna kell 21.50 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaalist Portugal - Hispaania. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson.

Portugali jalgpallikoondis alustas turniiri üsna ilmetu 1:1 viigiga Kongo DV vastu. Seejärel tuli vabanemine kohtumises Usbekistaniga, mis võideti suurelt 5:0. Alagrupi viimases voorus piisas Colombia vastu 0:0 viigist.

Kaheksandikfinaalis läks Portugal vastamisi kahe eelmise MM-i medalimeeskonna Horvaatiaga ja võitis dramaatilise kohtumise kaotusseisust ja Goncalo Ramose üleminutite väravast 2:1.

Hispaania koondis alustas sarnaselt Portugalile ebaõnnestunud mänguga. Sel turniiril palju meeldejäävaid hetk pakkunud Roheneemesaarte koondis suutis välja mängida 0:0 viigi. Järgmises voorus sai Hispaania aga jagu Saudi Araabiast 4:0, kusjuures kolm väravat oli löödud juba 24. minutiks.

Viimases alagrupivoorus alistas Hispaania koondis ka Uruguay 1:0 ja liikus edasi 32 tugevama hulka, kus võideti Austriat juba kindlamalt 3:0. Senise turniiri jooksul pole Hispaania koondis lasknud endale lüüa ainsatki väravat.

Hispaania koondise õlule saab asetada ka favoriidikoorma. Portugal on küll täis head kvaliteeti ja väga ohtlik, kuid valitsev Euroopa meister domineeris ka MM-i eelsetes ennustuses. Siiski - kui Hispaania on maailma edetabeli teine, siis Portugal asub samuti kõrgel viiendal kohal.

Viimati olid koondised vastamisi pisut enam kui aasta eest Euroopa Rahvuste liiga finaalis. See mäng läks 2:2 seisult lisaajale ja hiljem penaltiseeriani, kus tulemusega 5:3 jäi peale Portugal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
1/8-finaal
Portugal - Hispaania
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

00:08

Meedia: Valge Maja nõudis FIFA-lt USA koondislase võistluskeelu tühistamist

05.07

Raphinha võib kaheksandikfinaalis Brasiiliale appi tulla

05.07

Mbappe: me ei karda oma käsi määrida

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

11:16

Belgia kaebas edasi FIFA otsuse lubada Balogun MM-i kaheksandikfinaali

10:43

Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

10:42

TÄNA OTSE | MM-il selgub parim Pürenee poolsaare koondis

10:00

Metsatulekahjude tõttu toimub Tour de France'i etapp pealtvaatajateta

09:24

Mehhiko peatreener Javier Aguirre lahkub ametist

09:00

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis jahib Tšehhis MM-valikgrupi võitu

08:48

Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

08:17

Eesti neidude U-17 koondis võitis Balti turniiri

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo