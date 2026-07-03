TÄNA OTSE | Austraalia ja Egiptus jahivad ajaloolist edasipääsu

Jalgpalli MM-finaalturniiril mängitakse reedel viimased kolm 1/16-finaali kohtumist. Otseülekanne Austraalia ja Egiptuse matšist algab kanalis ETV+ kell 20.50, kell 21.25 algab ülekanne ka ETV-s. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marti Pähn.

Reedeses mängus on mõlema koondise jaoks laual ajalooline võimalus, sest kumbki pole varem MM-finaalturniiril sõelmängu võitnud. Kaks korda varem, 2006 ja 2022, kaotas Austraalia hilisemale maailmameistrile; seekord pääseti teisena edasi grupist, kuhu kuulusid võõrustaja USA, Paraguay ning Türgi.

"Usume, et meie tulevik on helge ning meil on palju noori mängijaid, keda praegu siin veel pole, kuid kes mängivad tulevikus suurt rolli. Sellegipoolest usun, et suudame juba selle võistkonnaga tegusid teha," sõnas kohtumise eel Austraalia peatreener Tony Popovic. "Oleme piisavalt head. Oleme seda keerulisest grupist edasipääsemisega tõestanud."

Austraalia peab hakkama saama ilma vigastatud Mathew Leckie ja Jacob Italianota, aga küsimärgid on ka Egiptuse staari Mohamed Salahi kohal. "Järgmine mäng tuleb senistest veel raskem, sest tegemist on sõelmänguga ning austame Egiptust. Samal ajal tunneme, et suudame veel paremini mängida ja see on meie võimalus seda tõestada," jätkas Popovic.

Egiptus läbis alagrupiturniiri kaotuseta, kui alistas Uus-Meremaa ning viigistas Belgia ja Iraaniga. Reievigastusega võitlev 34-aastane Salah naasis meeskonna treeningutele kolmapäeval.

"Salah on kirglik mängija ning ta tahab oma panust anda," kinnitas koondise peatreener Hossam Hassan. "Ma ei võta ühtegi riski, kuni ma pole sajaprotsendiliselt kindel, et ta on valmis mängima. Usume, et ta tuleb väljakule, aga pole kindlad, kas see juhtub algkooosseisus."

Kuigi Austraalia mängustiil on võrdlemisi sirgjooneline ja füüsiline, on Egiptus oma treeneri sõnul selleks valmis. "Aafrika maailmajaos on meil pikkade mängijatega palju kogemusi. Uus-Meremaa, Belgia, Iraan: oleme seni nende tingimustega hakkama saanud. Igal meeskonnal on oma tugevused ja nõrkused ning oleme valmis kõigeks. Maradona polnud kõige pikem mängija, nagu pole ka Messi. Asi pole pikkuses, me ei mängi ragbit, vaid jalgpalli. Oleme mänguks valmis," kinnitas Hassan.

Egiptus mängib MM-finaalturniiril neljandat korda, 1934. aastal piirduti ühe mänguga, 1990 ja 2018 alagrupifaasiga. Võit Uus-Meremaa üle oli egiptlastele esimene MM-finaalturniiridel. Selle 1/16-finaali võitja kohtub kaheksandikfinaalis Argentina ja Roheneemesaarte vahelise kohtumise võitjaga.