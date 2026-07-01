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VAATA OTSE | Kas Kongo DV suudab hoogu koguvat Inglismaad üllatada?

Jalgpalli MM
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Jalgpalli MM

Kolmapäeval jätkatakse Põhja-Ameerikas toimuval jalgpalli MM-finaalturniiril 1/16-finaalidega, kui mängupäeva esimese kohtumises lähevad vastamisi Inglismaa ja Kongo DV. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu.

Inglismaa alustas tänavust MM-i vägeva 4:2 võiduga Horvaatia üle, kuid teises kohtumises mängiti Ghanaga väravateta viiki. Grupi esikoht kindlustati viimases mänguvoorus, kus inglased olid Panama vastu esimesed tund aega kahvatud, kuid saib Jude Bellinghami ja Harry Kane'i tabamustest 2:0 võidu.

1/16-finaalis tuleb Inglismaale vastu K-grupist kolmanda koha tiimina edasi saanud Kongo DV, kes mängib sõelmängudel esimest korda. "Me teame, mis peame tegema, et paremini mängida. Peame lihtsalt tööd tegema ja kasvama, see on keeruline turniir ja vastased ei ole lihtsad. Endasse uskumine on väga tähtis, keskendume sellele, mida me saame mõjutada," ütles Inglismaa peatreener Thomas Tuchel.

Kapten Harry Kane kerkis Panama vastu löödud väravaga enim MM-il väravaid löönud inglaseks, möödudes Gary Linekerist. Isegi kui inglased ei ole kõigis mängudes oma parimat mängu näidanud, on Kane ja Madridi Reali täht Jude Bellingham näidanud rünnakul tipptasemel klassi ning võivad iga puudutusega vastase väravat ohustada. Mängus Kongo DV-ga peab Inglismaa toime tulema aga ilma paremkaitsjate Reece Jamesi ja Jarell Quansah'ita, kes sai Panama mängus viga.

Kongo DV mängib maailmameistrivõistlustel teist korda, esimest korda tehti seda 1974. aastal Zaire'i Vabariigi nime all. K-grupis alustas Kongo DV 1:1 viigiga Portugali vastu, seejärel tuli tunnistada Colombia paremust tulemusega 1:0. Viimases mängus lõi Kongo DV aga Usbekistanile 23 minutiga kolm väravat ning kindlustas 3:1 võiduga edasipääsu alagrupi kolmanda koha tiimina.

Aafrika riigi koondise suurimaks täheks on Yoane Wissa, kes on MM-finaalturniiril löönud kolm väravat. "Peame seda mängu nautima," ütles Newcastle Unitedi ründaja. "Väärime Inglismaa vastu mängimist. Nad on maailma parimate hulgas, ootan seda mängu põnevusega."

Selle mängu võitja kohtub kaheksandikfinaalis Mehhikoga, kuid Inglismaa treener Tuchel ei tahtnud selle peale mõeldagi. "Kui tõttame sündmustest ette ja hakkame juba kaheksandikfinaali peale mõtlema, saame karistada. Meid ootab ees üks väga keeruline mäng," sõnas juhendaja.

Kell 23 pannakse pall mängu Belgia ja Senegali 1/16-finaalis, kell 3 öösel kohtuvad USA ja Bosnia ja Hertsegoviina.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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18.50
ETV2
1/16-finaal
Inglismaa - Kongo DV
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu

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