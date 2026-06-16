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Paar Belgia mängijat võivad turniiri lõpufaasis meeskonna juurest lahkuda

Jalgpalli MM
Jeremy Doku
Jeremy Doku Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Kui Belgia jalgpallikoondis jõuab MM-finaalturniiril kaugele, siis võivad tekkida neil paari mängijaga ootamatud dilemmad.

Nimelt on meeskonna üks olulisem lüli Jeremy Doku saamas juuli teisel nädalal isaks ja soovib kindlasti olla esiklapse sünni juures. Turniir on sel perioodil jõudnud veerandfinaalideni.

"See sõltub sellest, millal see juhtub, aga see on minu esimene laps ja seega tahaksin kindlasti seal olla," lausus terav ründemängija. "Kui te küsite minult, mida mina tahan, siis mu vastus on, et keegi ei taha oma esimese lapse sündi maha magada. Aga ma tean ka, et jalgpallis on palju muid kaalutlusi. Ma tean, et alaliit toetab oma mängijaid ja mõistab nende olukorda. Vaatame, mida saame teha."

Belgia meedia teatel peaks sellise stsenaariumi korral Doku tõenäoliselt eralennukiga Inglismaale lendama. Tema abikaasa Shireen elab seal ja Doku ise pallib igapäevaselt Manchester City rivistuses.

Sarnases olukorras on veel teinegi oluline mängija ehk Egiptuse vastu algkoosseisu kuulunud kaitsja Brandon Mechele. Tema naine peaks sünnitama küll Doku omast nädal hiljem ehk umbes poolfinaalide, pronksimängu ja finaali kandis.

Belgia koondis alustas MM-finaalturniiri 1:1 viigiga Egiptuse vastu. Alagrupis tuleb veel mängida Iraani ja Uus-Meremaaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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