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TÄNA OTSE | Haalandi ja Mbappe vastasseis selgitab I-grupi võitja

Jalgpalli MM
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril lähevad reedel I-alagrupi viimases mänguvoorus vastamisi Norra ja Prantsusmaa. Võidu korral saab Norra ka alagrupis esikoha, Prantsusmaale piisab selleks viigist. ETV otseülekanne algab kell 21.50, kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson.

Nii Norra kui Prantsusmaa võitsid I-grupis oma kaks esimest mängu ning koondiste superstaarid on seni neile püstitatud ootusi täitnud: Erling Haalandil ja Kylian Mbappel on mõlemal kahe mänguga kirjas neli väravat.

Meeskondade koosseise vaadates on reedene mäng ilmselt üks alagrupiturniiri oodatumaid. Sellele viitab ka Guardian, kes toob välja, et jalgpallianalüütilise veebilehe Transfermarkt põhjal pole üheski teises 71 MM-i alagrupimängus kahe koondise turuväärtused nii kõrged kui Norra ja Prantsusmaa omad.

Mõlemad on edasipääsu juba taganud, aga mängus on I-alagrupi võit: et Prantsusmaa väravate vahe on +5 ja Norral +4, piisab prantslastele reedel ka viigist. I-grupi võitja läheb 30. juunil New Jerseys esimeses play-off'i ringis vastamisi C-, D-, F-, G- või H-alagrupi kolmanda koha võistkonnaga, teise koha omanik teab igal juhul, et nende vastaseks on Elevandiluurannik.

Norra peatreeneri Stale Solbakkeni sõnul on nende mõtted juba 1/16-finaalis ning reedeses mängus saavad paljud põhimehed puhkust. "Me ei tea, kui palju mänge me siin MM-il saame. On sada protsenti kindel, et peame 1/16-finaaliks olema vaimselt ja füüsiliselt välja puhanud, sest võib-olla on meil vaja mängida lisaaega või penalteid. Võib ju öelda, et mängijad on harjunud iga kolme päeva tagant väljakule tulema, aga MM-il lisandub veel eriline pinge," sõnas Norra juhendaja.

"Meil on väga hea meel, et meil on kuus punkti koos. Saame Prantsusmaalt palju õppida, sest nemad on selles olukorras varem olnud. Ka nemad annavad mängijatele puhkust. Me ei tohiks liiga ahneks minna: peame olema targad, mitte ahned," lisas Solbakken.

Prantsusmaa peatreenerit Didier Deschamps'i reedeses mängus pingil ei istu, sest ta naasis oma ema matusteks Prantsusmaale. Tema asemel juhendab koondist abitreener Guy Stephan, kelle sõnul on prantslastele grupivõit tähtis, sest see säästaks neid logistilistest probleemidest.

"Didier ja kogu meeskond tahab gruppi võita. Reisid erinevatesse linnadesse on sootuks pikemad, kui jääd alagrupis teiseks, samuti lisandub temperatuuriküsimus. Esimene koht on parim," kinnitas Stephen. I-grupi võitja saab turniiri jätkata Kirde-USA-s, samal ajal kui teise koha omanikku ootavad potentsiaalsed järgmiste ringide mängud Dallases, Miamis ja Atlantas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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Norra – Prantsusmaa
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson

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